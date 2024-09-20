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«Ізраїль припинить своє існування». Трамп зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Ізраїль припинить своє існування». Трамп зробив несподівану заяву
Трамп назвав близько 60% американських євреїв «дурнями»
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що якщо він програє президентські вибори у США, то Ізраїль «припинить своє існування через два роки»

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що Ізраїль «припинить своє існування через два роки», якщо експрезидент не виграє вибори у листопаді. Про це повідомляє The Hill.

Трамп назвав близько 60% американських євреїв «дурнями», яким слід «перевіритись», якщо вони вирішать обрати демократку Камалу Гарріс.

«Якщо я не виграю ці вибори – а єврейський народ має до цього великий стосунок, 60% голосують за ворога – Ізраїль припинить своє існування через два роки. Я вважаю, що я на 100% правий. Якщо я переможу, Ізраїль буде в безпеці», – сказав він.

Згідно з опитуванням, опублікованим Єврейською демократичною радою Америки у вересні, більшість американських євреїв підтримують Гарріс більше, ніж Трампа – 72% проти 25%.

Нагадаємо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський наступного тижня під час візиту до Сполучених Штатів планує зустрітися із кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Саме від Трампа Зеленський хоче почути варіант завершення війни в Україні.

До слова, раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Ізраїль війна Камала Гарріс

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