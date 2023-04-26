Війна і мафія. Як Путін змінює світовий криміналітет

Росія трансформувала злочинність не лише у себе та Україні, а й в усьому світі

Олександр Отдєльнов володіє незвичайним туристичним об'єктом: музеєм контрабанди. Через його рідну Одесу контрабанда йшла з вісімнадцятого століття. До закриття через Covid-19 в музеї було представлено все: від перлів і пістолетів, що їх таємно ввозили в імперську Росію, до більш сучасної здобичі. А потім почалася війна в лютому 2022 року. «Порт перестав працювати, і все зупинилося», – розповідає пан Отдельнов. Скінчилися не лише туристичні потоки. Одеса була ключовим вузлом у великій мережі злочинності, зосередженій в Україні та Росії, яка простягалася від Афганістану до Анд. Вона була частиною «найсильнішої кримінальної екосистеми в Європі», вважає аналітичний центр Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (GITOC).

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Вторгнення Росії вдарило по цьому злочинному світові з силою землетрусу.

Нові незаконні ринки, що сформувалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Переважна більшість українських мафіозі припинили співпрацювати зі своїми російськими колегами: «Ми злодії, ми проти будь-якої держави, але ми вирішили, що ми за Україну», – каже один з них. Прибуткові маршрути контрабанди героїну змінюються, що впливає на ціни і прибутки злочинних синдикатів за тисячі кілометрів. Якщо цей злам виявиться тривалим, він може змінити обличчя світової злочинності. Це також змінить Україну.

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Країна бореться з корупцією відтоді, як вийшла зі складу Совєтського Союзу в 1991 році. Революція на Майдані 2013-14 років скинула корумпованого президента і частину олігархії, що стояла за ним. 2019 року Володимир Зеленський був обраний президентом на антикорупційній платформі та провів реформи, які знищили мафію. Але в кращому разі це була половинчаста зачистка. До вторгнення GITOC ставив Україну за індексом злочинності на 34 місце з 193 країн і на третє місце в Європі. Україна також посідала дуже низькі місця з протидії корупції.

Україна була частиною «найсильнішої кримінальної екосистеми в Європі»

До 2022 року злочинний світ на підконтрольній уряду частині України періодично і жорстоко конкурував між різними групами. Тим не менш, він мав три грані, які пов'язували Україну зі світовими кримінальними ринками. По-перше, контрабандна «супермагістраль», що з'єднує Росію та Україну і проходить через частини східної України, які були окуповані Росією в 2014 році. По-друге, глобальні центри контрабанди в Одесі та інших чорноморських портах. І, нарешті, заводи в Україні з виробництва нелегальних товарів на експорт.

Ця інфраструктура підтримувала різні бізнес-моделі для різних продуктів. Україна була зростаючим «побічним» транзитним маршрутом для героїну з Афганістану, що доповнював маршрути через Балкани і Кавказ.

Маршрути поставок героїну, які діяли до 2022 року

До війни Україна посідала четверте місце в Європі за обсягами вилучення героїну. Кокаїн з Латинської Америки надходив через Чорне море. В іншому напрямку бандити експортували зброю в Азію та Африку, зокрема з порту Миколаєва. У 2020 році Україна обігнала Китай і стала найбільшим у Європі джерелом нелегального тютюну. Зростало місцеве виробництво амфетамінів. Того ж року було ліквідовано 67 нелегальних лабораторій, що є найвищим показником серед усіх країн.

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Війна змінила все, створивши «середовище неприйнятного ризику для міжнародної незаконної торгівлі», йдеться в новому звіті американського уряду. Чорноморські порти були закриті для судноплавства або ж обмежені. Кордон між підконтрольною урядові Україною та окупованими Росією територіями тепер являє собою укріплену серію полів смерті, що розриває супермагістраль. Призов до армії в Україні позбавив злочинний світ робочої сили, а воєнний стан зупинив широкий спектр злочинної діяльності. Комендантська година ускладнює пересування вночі.

Українські гангстери також уникають своїх російських колег: «Одна справа, коли тебе називають злочинцем, і зовсім інша – коли тебе вважають зрадником», – каже Марк Галеотті, автор книги «Злодії: російська супермафія». Лояльність до України – це не лише патріотизм, але й контроль над ризиками. «Якби нас приєднали до Росії, багатьох хлопців у в'язниці могли б перевести кудись подалі, – пояснює гангстер. –Російські охоронці нещадні. Нікому з нас це не потрібно. Тому ми будемо робити брудну роботу для України».

Наслідки цього відчуваються в усьому світі, оскільки контрабандні мережі переналаштовуються в обхід України. Турецькі митники кажуть, що через кордон з Іраном перетікає дедалі більше героїну і метамфетаміну. Литовські прикордонники зафіксували чотирикратне зростання обсягів нелегальної торгівлі тютюном у першому кварталі 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Естонські чиновники, які співпрацюють з Європолом, поліцейською аґенцією ЄС, минулого року затримали в порту Мууга 3,5 тонни латиноамериканського кокаїну вартістю близько півмільярда євро. Блокування українських чорноморських портів і посилення контролю в Західній Європі також може пояснити великі вилучення, які нещодавно відбулися в Росії. 10 квітня в Москві влада вилучила майже 700 кілограмів кокаїну. Російські ділки на кордоні з Білоруссю наживаються на контрабанді предметів розкоші в Росію, особливо дизайнерських сумок.

Війна також означає нові короткострокові можливості для бандитів в Україні. Одна з них – контрабанда людей. За оцінками ООН, близько 5 мільйонів українських біженців перебувають під «тимчасовим захистом» в Європі, а статистичне моделювання історичних тенденцій дозволяє припустити, що близько 100 тисяч можуть стати жертвами торгівлі людьми. Існує також ринок контрабандного вивезення призовників з України. Іноді це може бути так само просто, як пронести їх повз український паспортний контроль. Щонайменше 8 тис. призовників були спіймані при спробі покинути країну, переважно до Молдови або Польщі. За повідомленнями, контрабандисти беруть від 5 тис. до 10 тис. євро. Тим не менш, поки що масштаби торгівлі людьми не такі великі, як могли б бути. «Таке трапляється, – каже високопосадовець Європолу, – але набагато менше, ніж ми очікували».

Довгостроковий вплив війни на злочинність у Росії, ймовірно, буде згубним. За словами пана Галеотті, держава посилила зв'язки з організованою злочинністю, які вже були встановлені, але використовувалися лише зрідка. Від російських мафіозі, що діють за межами РФ, вимагають вносити частку прибутку на так звані «чорні рахунки», до яких мають доступ російські шпигуни, щоб покрити свої операційні витрати. Злочинці були завербовані, аби діяти як агенти розвідки Кремля, зокрема, щоб допомогти отримати вкрай необхідні напівпровідники, які перебувають під ембарго, для воєнних дій. Захоплення Кремлем або його поплічниками західних фірм у Росії сприятиме новій ері кумівства, а вимога маскувати транскордонні транзакції або обходити західну фінансову систему ще більше знизить прозорість і підзвітність.

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Для України, однак, довгострокова картина не така однозначна. Заморожений конфлікт, безумовно, може створити великі ризики. До широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні було приблизно від 7 до 9 млн одиниць легальної вогнепальної зброї. Нелегальної, мабуть, стало стільки ж. Зараз країна ще більше завалена зброєю. Історія свідчить, що війни підживлюють торгівлю зброєю: зброя з Югославії використовується у злочинах по всій Європі. Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток попередив про можливий сплеск торгівлі стрілецькою зброєю. Проте поки що все добре. «Ми не бачимо, щоб торгівля зброєю була систематичною чи організованою», – каже представник Європолу.

Внутрішнє виробництво наркотиків може знову збільшитись. Американський уряд нещодавно повідомив про зростання в Україні розгалуженої мережі невеликих нарколабораторій, які використовують Інтернет для продажу і поштову систему для доставки. Найбільший ризик пов'язаний з процесом відновлення. Минулого місяця Світовий банк оцінив вартість відбудови України в $411 млрд, з яких $92 млрд – на транспорт і $69 млрд – на житлове будівництво. Такі масштабні проєкти можуть легко стати здобиччю мафій, які маніпулюють системами державних закупівель і тендерів, аби отримати доступ до землі, субсидій і ліцензій.

Війна перерізала фізичні та соціальні артерії, які десятиліттями пов'язували країну з російськими злочинними мережами

Тим не менш, існує можливість закріпити зниження рівня організованої злочинності в Україні. Головні зусилля мають бути спрямовані на боротьбу зі злочинністю всередині країни. Закон, ухвалений у грудні, має на меті реформувати містобудування: у відповідних урядових документах йдеться про те, що будівельна галузь схильна до «зловживання владою», «загальної корупції» та «уникнення покарання». У січні пан Зеленський звільнив чотирьох міністрів і п'ятьох губернаторів областей за хабарництво, повідомляє Reuters.

Тут може допомогти зовнішній тиск: кошти на реконструкцію, скоріш за все, надходитимуть переважно від іноземців і надаватимуться з певними умовами. До остаточного членства України в ЄС ще багато років, але процес наближення до норм ЄС є важелем для боротьби з організованою злочинністю. Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні минулого року.

Серед тих, хто вивчає організовану злочинність у всьому світі, існує істина, що війна та соціальні негаразди створюють можливості для гангстерів та їхніх білокомірцевих поплічників. Проте в українському досвіді є незвичайні елементи, які можуть призвести до іншого результату. Війна перерізала фізичні та соціальні артерії, які десятиліттями пов'язували країну з російськими злочинними мережами, можливо, на довгі роки. Вона надала українській державі додаткову суспільну легітимність у боротьбі з олігархією і може збільшити участь Заходу в економіці та посилити контроль над нею. Ніхто при здоровому глузді не думає, що контрабанда в Одесі буде перенесена до музею. Але є шанс, що Україна нарешті перестане бути гангстерським раєм.

Джерело: The Economist

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук

