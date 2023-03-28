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Ракетні удари по Хмельницькому: вперше за війну постраждалі отримали компенсацію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ракетні удари по Хмельницькому: вперше за війну постраждалі отримали компенсацію
Сума виплат потерпілим хмельничанам – від 15 тис. грн до 30 тис. грн на одну людину
ілюстрація depositphotos.com

На виплату одноразової допомоги у міському бюджеті передбачено 15 млн грн

Семеро хмельничан, які постраждали від ракетних ударів росіян, отримали 151 тис. грн одноразової допомоги. Як повідомляє «Главком», сьогодні це рішення підтримало більшість депутатів Хмельницької міської ради на позачерговій сесії.

Виплата подібних коштів відбулася вперше з початку повномасштабного вторгнення. Сума виплат – від 15 тис. грн до 30 тис. грн на одну людину.

Крім цього, міськрада на рік звільнила двох підприємців від сплати за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових споруд. Як пояснив мер Олександр Симчишин, вони зазнали значних збитків від ракетної атаки рашистів.

У коментарі «Главкому» начальник управління праці та соціального захисту населення Слов’ян Воронецький зауважив: на 2023 рік міський бюджет передбачив 15 млн грн на одноразові виплати містянам. Частину з цих коштів влада готова направляти і на компенсацію постраждалим від ракетних ударів. Заявки від мешканців розглядає спеціальна комісія.

Як повідомляв «Главком», 27 лютого у результаті нічної ворожої атаки дронами на Хмельницький у місті пошкоджено низку будівель та є жертви. Серед загиблих двоє рятувальників.

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Теги: росія війна Хмельницький

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