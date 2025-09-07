У Києві загорілась будівля Кабміну після атаки РФ (фото, відео)

Головна Київ Новини
Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Києві горить будівля Кабіну після російської атаки
Над урядовою будівлею України піднімається густий дим після атаки РФ

Внаслідок нічного масованого обстрілу РФ у Києві горить будівля Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗМІ та заяви столичної влади.

За повідомленням ЗМІ, будівля Кабміну зазнала пошкоджень через російську атаку. Очільник КМВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що «сталося загоряння на останньому поверсі адміністративної будівлі в Печерському районі».

Також мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Печерському районі «внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі». За його словами, пожежні працюють на місці. 

Місцеві пабліки поширили відео, на яких видно, як над урядовою будівлею України піднімається густий дим після атаки РФ.

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. У столиці через російську атаку загинуло немовля та молода жінка.

Загалом через атаку та влучань уламків та влучань уламків у столиці серйозно постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків у Святошинському та Дарницькому районах.

В Одесі виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Ціллю окупантів у Кривому Розі стали об'єкти транспортної та міської інфраструктури, а також приватний сектор. На всіх об'єктах розпочато аварійно-рятувальну операцію.

У Кременчуці  зафіксовано численні влучання, а також виникли пожежі в місті.

