Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні
Трамп зробив заяву щодо України
кадр з прямої трансляції

Трамп пообіцяв розповісти «дещо цікаве» про війну в Україні  найближчими днями

Президент США Дональд Трамп у своєму першому за тривалий час публічному виступі згадав про російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

Американський лідер пригрозив наслідками для російської сторони, у разі якщо зустріч російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського не відбудеться найближчим часом.

Трамп заявив, що уважно спостерігає за війною в Україні та заінтригував заявою про цікаві подробиці російсько-української війни. Репортер запитав Трампа, чи говорив він з диктатором Путіним цього тижня.

Господар Білого дому відповів, що дізнався «дещо цікаве» та пообіцяв це озвучити найближчими днями. 

Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго. Американський лідер також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.

«Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так», – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

Теги: росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

