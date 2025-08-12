Головна Техно Авто
Які гібридні авто стали популярними в Україні в липні: список

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Які гібридні авто стали популярними в Україні в липні: список
В Україні стали більше купувати легкових автомобілів
фото: РБК-Україна

В липні 2025 року люди придбали гібридних легковиків на 11% більше в порівнянні з минулим роком

У липні автопарк України збільшився на більш ніж 2,6 тисячами гібридних легковиків. Цей показник на 11% перевищує дані за аналогічний період минулого року, повідомляє «Главком» з посиланням на «Укравтопром». 

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 57% торік.

Серед нових легкових авто лідерами ринку є:

  • Toyota RAV-4 (238 од.);
  • на другому місці - Toyota Yaris Cross (101 од.);
  • третій за популярністю - Renault Duster (77 од.).

Серед імпортованих гібридів з пробігом перше місце зайняла Toyota Prius (82 од.). У лідерській трійці також знаходяться Ford Escape (74 од.) та Toyota RAV-4 (61 од.).

Нагадаємо, на внутрішньому ринку впродовж липня 2025 року сервісні центри МВС зареєстрували 75 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Ця кількість реєстрації на 4,4% більше, аніж у червні поточного року, утім на 28,3% менше, ніж було укладено договорів у липні 2024.

А от червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

Додамо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

Варто також додати, що впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

автопарк автомобіль Україна

