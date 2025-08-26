Головна Світ Політика
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW
Усі справи проти російських посадовців повʼязані з будівництвом оборонних укріплень
фото з відкритих джерел

Аналітики вважають, що арешти та кадрові перестановки є частиною зусиль Москви, аби перекласти відповідальність за свій провал

Російські силовики затримали кількох чиновників із трьох областей, що межують з Україною. Кремль намагається звинуватити їх у провалі оборони Курщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як відомо, вчора, 25 серпня, було затримано виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова. Затримання відбулося в межах кримінальної справи про розкрадання коштів, що виділялися на будівництво оборонних укріплень у прикордонних районах Білгородської області в період роботи чиновника в обласній адміністрації. Очільник Курської області Олександр Хінштейн заявив, що із цих коштів Базаров привласнив один мільярд рублів (близько $12,4 млн).

Раніше за аналогічними звинуваченнями у розкраданнях, правоохоронці затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смирнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Симоненка та колишнього заступника губернатора Білгородської області Рустема Зайнулліна.

Крім того, йдеться у звіті, президент Володимир Путін також показово звільнив міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта 7 липня – незадовго до його смерті. «В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року», – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що колишній губернатор Курщини та ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку. Однак згодом стало відомо, що чиновника знайшли мертвим у кущах, а помер він значно раніше, ніж про це стало відомо. Старовойт очолював Курську область з 16 вересня 2019 року до 14 травня 2024 року.

До слова, дивні смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. Помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук. Попередня причина смерті, за даними пропагандистів, – зупинка серця. Зазначається, що під час наради в будівлі Мінтрансу в Москві Корнійчук різко підвівся, після чого впав на підлогу і помер. Йому було 42 роки.

Теги: Курщина росія

