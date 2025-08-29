Головна Київ Новини
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео

glavcom.ua
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
фото: скріншот відео

Чоловік працював охоронцем і тварина завжди чергувала разом з ним

У результаті ракетного удару в Дарницькому районі Києва 28 серпня 2025 року собака на ім’я Джесі залишилася без господаря. Її власник загинув, однак вірна тварина шукала його та з сумом завивала на місці трагедії. Відео з Джессі опублікував паблік «Їх убила Росія», повідомляє «Главком».

Чоловік працював охоронцем, і собака завжди був поруч із ним на роботі. Однак хазяїн Джессі загинув в результаті комбінованої атаки РФ на столицю 28 серпня.

Після трагедії Джессі залишилася сама. На відео з місця трагедії видно, як вона чекає господаря та виє. «Чекає хазяїна, який не повернеться ніколи», – так підписане відео. 

Зараз для собаки шукають новий дім або тимчасову перетримку. Соцмережі сподіваються, що тварина зможе знайти собі родину.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. П'ятницю, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Лівітт підкреслила, що окупанти вдарили по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. За її словами, обидві країни нібито поки що не готові завершити війну самі.

До слова, посольство США в Україні засудило масовану атаку на Київ. Дипломати закликали Російську Федерацію негайно припинити удари по українських цивільних об’єктах. Також на удар також відреагували представники українського шоу-бізнесу.

