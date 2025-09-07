Головна Країна Події в Україні
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ
Юлія Свириденко: Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути
фото: Юлія Свириденко

Росія вперше з початку вторгнення вдарила по Кабміну: Уряд закликає партнерів посилити допомогу

Вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Юлія Свириденко показала фото пошкодженої будівлі, зазначивши, що пожежу, яка виникла після влучання, вже загасили рятувальники. За її словами, попри руйнування, «російський терор не зупинить роботу Уряду», а пошкодження будуть відновлені.

Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ фото 1
фото: Юлія Свириденко

Водночас прем'єр-міністерка наголосила, що життя українців не повернути. Вона повідомила, що за цю ніч по всій країні внаслідок російського обстрілу загинуло четверо людей, а понад 44 зазнали поранень.

Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ фото 2
фото: Юлія Свириденко

Свириденко закликала міжнародних партнерів «перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України». Вона підкреслила, що Україні потрібні додаткові системи ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими.

Також вона закликала посилити санкційний тиск на Росію, щоб зменшити її ресурси для ведення війни. «Час діяти... Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир», – підсумувала Юлія Свириденко.

Як повідомляли раніше, внаслідок нічного масованого обстрілу РФ у Києві горіла будівля Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЗМІ та заяви столичної влади.

За повідомленням ЗМІ, будівля Кабміну зазнала пошкоджень через російську атаку. Очільник КМВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що «сталося загоряння на останньому поверсі адміністративної будівлі в Печерському районі».

Теги: обстріл пожежа Юлія Свириденко Кабмін

