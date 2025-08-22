У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів

РФ втратила висококваліфікованих водолазів-розвідників

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійска знищив п’ятьох елітних російських водолазів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Літній гуркіт у Новоросійску – під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження», – розповідає ГУР.

Зазначається, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту РФ з-поміж так званого «ПДСС» (підводні диверсійні сили та засобами) – це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

«Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував – внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані. Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим «мʼясним» наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування було знищено катер окупантів. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу – ліквідовані.

До слова, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.