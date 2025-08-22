Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ втратила висококваліфікованих водолазів-розвідників

Морський дрон ГУР у бухті Новоросійска знищив п’ятьох елітних російських водолазів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Літній гуркіт у Новоросійску – під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, де держава-агресор Росія зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. Через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження», – розповідає ГУР.

Зазначається, що виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту РФ з-поміж так званого «ПДСС» (підводні диверсійні сили та засобами) – це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

«Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував – внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані. Серед особового складу російського флоту, який базується у Новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим «мʼясним» наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня 2025 року внаслідок операції ГУР МО України в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області ракетою повітряного базування було знищено катер окупантів. Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу – ліквідовані.

До слова, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Читайте також:

Теги: росія росіяни ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
31 липня, 06:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23066 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:32
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
31 липня, 07:37
За минулу ніч сейсмологи зареєстрували понад 200 афтершоків
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
31 липня, 07:28
Стрельников: всі терміни для прозріння вже пройшли і ми не будемо більше нікого ні до чого закликати і вмовляти
Російське державне інформагенство опублікувало статтю «Живим в Україні не повинен залишитися ніхто»
30 липня, 19:09
Росія зупинила продаж одного з найпопулярніших тягачів – Sitrak C7H
РФ закрила ринок для найпопулярніших вантажівок з дружньої країни
30 липня, 21:44
Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу
Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки
14 серпня, 10:19
Рятувальна операція триває, під завалами ще можуть залишатися люди
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
10 серпня, 19:22
Кім Чен Ин передав привіт Володимиру Путіну
«Загартована кров'ю солідарність»: Кім Чен Ин охарактеризував відносини з Росією
15 серпня, 12:24

Соціум

Шикарну яхту Абрамовича помічено у турецькій затоці
Шикарну яхту Абрамовича помічено у турецькій затоці
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
Науковці створили цемент, який охолоджує будівлі 
Науковці створили цемент, який охолоджує будівлі 
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено
Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію
Уперше за 50 років Швеція побудує атомну станцію
Європа нагрівається вдвічі швидше за світ: смертність від спеки зросла на 30%
Європа нагрівається вдвічі швидше за світ: смертність від спеки зросла на 30%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
11K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3173
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
3038
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
2177
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua