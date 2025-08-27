Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ

Рішення щодо вступу України та Молдови до ЄС можуть бути ухвалені «в найближчі дні або тижні»

Угорщина готова пом'якшити позицію щодо вступу України в ЄС після дзвінка Трампа

Після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає виданням з посиланням на дипломатичні джерела, раніше Угорщина виступала проти членства України в ЄС, але при цьому була готова підтримати вступ Молдови. Це створювало суперечливу ситуацію, оскільки Україна та її союзники категорично виступали проти розділення переговорних процесів.

«Той факт, що президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана… зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку, змінив динаміку ситуації», – цитує видання одного з дипломатів.

У Києві наголошують, що окреме рішення щодо Молдови дало б неправильний сигнал в розпал мирних переговорів за посередництва США. Водночас у Франції заявили, що «у контексті того, що зараз переживає Україна, є переваги як для кандидатури України, так і для кандидатури Молдови».

Як повідомляє видання, рішення щодо вступу України та Молдови до ЄС можуть бути ухвалені «в найближчі дні або тижні». Дипломати висловлюють надію, що тиск з боку Трампа допоможе вивести з глухого кута питання вступу України. Видання також додає, що Орбан є «справжнім майстром» у зміні своєї позиції, особливо в контексті відносин з ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про нафтопровід «Дружба» та відносини між країнами. Угорський політик заявив, що український лідер нібито «відкрито погрожував Угорщині». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами глави угорського уряду, Україна атакувала вузли нафтопроводу «Дружба» через те, що Угорщина не підтримує її членство в ЄС. «Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу «Дружба», тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення», – заявив Орбан.