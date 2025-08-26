РПЦ закликала молитися за російський державний месенджер

За словами представника РПЦ, молитися можна за будь-які предмети

Голова відділу з питань взаємовідносин Церкви з суспільством і ЗМІ Іваново-Вознесенської єпархії Макарій закликав помолитися за державний месенджер Max. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Месенджер – це засіб, який люди використовують для переговорів, отримання інформації. Ну помоліться, хто бажає, будь ласка. Читайте молитви на благословення вашого комп'ютера або телефону, що використовує цей засіб зв'язку. Це релігійне прагнення людини, яка використовує земні блага для досягнення корисних результатів», – сказав представник Церкви.

Max – російський месенджер, випущений компанією VK у 2025 році. Станом на липень 2025 року він перебував на стадії бета-тестування. За аналогією з китайською платформою WeChat, на базі Max розробляється універсальний мобільний додаток («супердодаток»), який дозволяє, окрім використання функцій месенджера, також отримувати електронні державні послуги, верифікувати особу за допомогою цифрового ідентифікатора, використовувати посилений електронний підпис, а також здійснювати платежі.

За словами Макарія, молитися можна за будь-які предмети, щоб вони «служили нам у нашому небесному сходженні». «Матеріальний початок повинний підкоритися початку духовному», – підкреслив він.

Як повідомлялося, російська православна церква дедалі активніше використовує релігію як інструмент пропаганди. Так, у храмі на території Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій російський терорист із символом Z перев’язує голову українському бійцю. Поруч зображено Спаса Нерукотворного.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву (ЦНС) розповів, що РФ блокує WhatsApp на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Користувачі масово скаржились на проблеми з роботою месенджера.