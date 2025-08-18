Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу

Дмитра Прохорова та Федора Золотарьова заарештували на два місяці

У Татарстані (РФ) двох молодих футболістів казанського «Рубіна» затримано за підозрою у зґвалтуванні. Про це повідомляє «Главком».

У Татарстані двоє футболістів молодіжної команди «Рубін» – Дмитро Прохоров та Федір Золотарьов, обидва 2006 року народження – підозрюються у зґвалтуванні. Інцидент стався після вечірки в одному із розважальних закладів, де до хлопців начебто підсіли ровесниці.

Після спільного проведення часу хлопці запропонували продовжити проводити час вдома. Одній з дівчат стало зле і вона на таксі поїхала додому. Друга залишилася та начебто заснула у компанії футболістів.

Футболісти стверджують, що жодних протиправних дій не робили і зранку відвезли дівчину додому автомобілем.

Проте до поліції надійшла офіційна заява про зґвалтування. Дмитра Прохорова та Федора Золотарьова заарештували на два місяці, вони не визнають провину.

Зазначається, що розслідування продовжується, і справа перебуває на контролі російської поліції

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.