Двоє російських футболістів підозрюються у зґвалтуванні: деталі скандалу
Дмитра Прохорова та Федора Золотарьова заарештували на два місяці
У Татарстані (РФ) двох молодих футболістів казанського «Рубіна» затримано за підозрою у зґвалтуванні. Про це повідомляє «Главком».
У Татарстані двоє футболістів молодіжної команди «Рубін» – Дмитро Прохоров та Федір Золотарьов, обидва 2006 року народження – підозрюються у зґвалтуванні. Інцидент стався після вечірки в одному із розважальних закладів, де до хлопців начебто підсіли ровесниці.
Після спільного проведення часу хлопці запропонували продовжити проводити час вдома. Одній з дівчат стало зле і вона на таксі поїхала додому. Друга залишилася та начебто заснула у компанії футболістів.
Футболісти стверджують, що жодних протиправних дій не робили і зранку відвезли дівчину додому автомобілем.
Проте до поліції надійшла офіційна заява про зґвалтування. Дмитра Прохорова та Федора Золотарьова заарештували на два місяці, вони не визнають провину.
Зазначається, що розслідування продовжується, і справа перебуває на контролі російської поліції
Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».
Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.
Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.
Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.