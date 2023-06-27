Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України

«Зараз перемога нашої країни у війні – це ціль номер один»

Група Метінвест у Лондоні підписала Ukraine Business Compact 2023 – міжнародний меморандум, який містить принципи довгострокового сталого економічного відновлення України. Хабом, який об’єднав лідерів національної бізнес-спільноти, став Глобальний договір ООН в Україні. Раніше передбачалося, що цей документ буде підписаний лише міжнародними компаніями, які будуть інвестувати кошти у відбудову України. Проте сьогодні, за сприяння ГД ООН в Україні, українські компанії теж долучилися до підписання.

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Ukraine Business Compact 2023 має на меті створити цілу екосистему для відбудови України. Учасники, зі свого боку, взяли на себе зобов’язання дотримуватися основних принципів підтримки довгострокового сталого економічного відновлення України: стабільно інвестувати, прискорювати «зелений» перехід, працювати відповідно до міжнародних стандартів, впроваджувати найкращі практики корпоративного управління та дотримуватися всіх законодавчих і нормативних актів щодо санкцій.

«Екосистема – це партнерство різних бізнесів, підтримка одне одного та партнерство з державою, яка чує бізнес і підключає його до питань відновлення. Це також і громадський сектор, який є рушієм змін. Український бізнес стає основою і опорою для залучення міжнародних інвестицій в Україну», – підкреслила генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

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«Зараз перемога нашої країни у війні – це ціль номер один. А далі Метінвест зробить все від себе залежне, щоб відбудувати державу й зробити її ще кращою. Впевнені, що участь гірничо-металургійної галузі у цьому процесі буде однією з ключових», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, компанія Метінвест також співпрацює з Глобальним договором ООН у сфері гуманітарної допомоги. Так, ініціатива Метінвест «Рятуємо життя» та ГД ООН створили Центри психологічної реабілітації та підтримки для українців, які постраждали унаслідок війни. Перший центр відкриють у Запоріжжі вже у липні: Метінвест допоможе облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучатиме психологів і персонал. ГД ООН в Україні, у свою чергу, розробить концепцію та програми психологічної допомоги, проведе навчання психологів і персоналу центру та організує його роботу.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.