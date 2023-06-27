Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
Від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн
фото: Метінвест

«Зараз перемога нашої країни у війні – це ціль номер один»

Група Метінвест у Лондоні підписала Ukraine Business Compact 2023 – міжнародний меморандум, який містить принципи довгострокового сталого економічного відновлення України. Хабом, який об’єднав лідерів національної бізнес-спільноти, став Глобальний договір ООН в Україні. Раніше передбачалося, що цей документ буде підписаний лише міжнародними компаніями, які будуть інвестувати кошти у відбудову України. Проте сьогодні, за сприяння ГД ООН в Україні, українські компанії теж долучилися до підписання.

Ukraine Business Compact 2023 має на меті створити цілу екосистему для відбудови України. Учасники, зі свого боку, взяли на себе зобов’язання дотримуватися основних принципів підтримки довгострокового сталого економічного відновлення України: стабільно інвестувати, прискорювати «зелений» перехід, працювати відповідно до міжнародних стандартів, впроваджувати найкращі практики корпоративного управління та дотримуватися всіх законодавчих і нормативних актів щодо санкцій.

«Екосистема – це партнерство різних бізнесів, підтримка одне одного та партнерство з державою, яка чує бізнес і підключає його до питань відновлення. Це також і громадський сектор, який є рушієм змін. Український бізнес стає основою і опорою для залучення міжнародних інвестицій в Україну», – підкреслила генеральна директорка ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

«Зараз перемога нашої країни у війні – це ціль номер один. А далі Метінвест зробить все від себе залежне, щоб відбудувати державу й зробити її ще кращою. Впевнені, що участь гірничо-металургійної галузі у цьому процесі буде однією з ключових», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Як відомо, компанія Метінвест також співпрацює з Глобальним договором ООН у сфері гуманітарної допомоги. Так, ініціатива Метінвест «Рятуємо життя» та ГД ООН створили Центри психологічної реабілітації та підтримки для українців, які  постраждали унаслідок війни. Перший центр відкриють у Запоріжжі вже у липні: Метінвест допоможе облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучатиме психологів і персонал. ГД ООН в Україні, у свою чергу, розробить концепцію та програми психологічної допомоги, проведе навчання психологів і персоналу центру та організує його роботу.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

Теги: бізнес Меморандум перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Болгарії схвильований подіями у Росії
«Серйозна проблема». Президент Болгарії занепокоєний подіями в РФ
24 червня, 15:22
Вартість цукру на поличках супермаркетів поки не змінилась
Кабмін заборонив експорт цукру. Що буде з цінами
22 червня, 17:05
Українці мріють про життя після Перемоги
Світ стоїть на роздоріжжі. Куди має рухатись Україна
22 червня, 13:29
МОН планує створювати інформаційні проєкти про гуманне ставлення до тварин
Міністерство освіти та UAnimals підписали меморандум про співпрацю: що чекає на школярів
16 червня, 11:27
У Путіна визрів новий план щодо заволодіння активів європейських компаній
Путін намагається захопити «неслухняні» західні компанії – Financial Times
15 червня, 15:15
В Одесі троє людей загинули і 13 були поранені
Пошкоджені бізнес-центр та церква, загинули люди: завершено пошукову операцію в Одесі (фото)
14 червня, 09:46
Зважаючи на сировинний характер нашої економіки, темпи її зростання залежать більше від зовнішніх, ніж від внутрішніх факторів
Хто платить найбільше податків в Україні
13 червня, 11:55
Вартість переданих ЗСУ транспортних засобів становить $1,1 млн
Заарештовані автомобілі родичів Медведчука і Козака передано ЗСУ (відео)
12 червня, 13:56
Юрій Риженков
Понад вісім тисяч співробітників Метінвесту стали до лав захисників України – СЕО компанії Новини компаній
7 червня, 12:09

Суспільство

Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
Адвокат розповів, за яких умов військовозобов’язані повинні особисто прибути до військкоматів
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
Компанія Метінвест долучилася до ініціативи ООН для відбудови України
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця та волонтера Дениса Галушка
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця та волонтера Дениса Галушка
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 27 червня
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій: що буде натомість
«Укрзалізниця» хоче закрити близько 70 станцій: що буде натомість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
50K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
36K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
35K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
27K
Очолив завод у 28 років: що відомо про ймовірного керівника «Укроборонпрому» Сметаніна
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту