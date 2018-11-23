$8 млрд - новий рекорд витрат на оборону і безпеку в бюджеті-2019

Структури безпеки і оборони отримують в цілому від громадян України 8 мільярдів доларів - гідна сума для проведення багатьох важливих реформ

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Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств. Общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете 2019-го года 211 миллиардов 927 миллионов гривен.

Министерство обороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат:

108 миллиардов 98 миллионов гривен.

Важно отметить, что почти все эти средства будут предоставлены из общего фонда бюджета, то есть эти деньги будут наверняка получены в течение года. Из 108 миллиардов под государственные гарантии будет привлечено 2,75 миллиарда, а спецфонд, который военные должны сами себе заработать, составляет 1,35 миллиарда. То есть когда и как поступят 4 миллиарда - это вопрос, но на 104 миллиарда военные могут рассчитывать. Если перевести в доллары 108 миллиардов - это почти 4 миллиарда долларов. Министерство обороны получило самое большое увеличение финансирования в госбюджете по сравнению со всеми другими министерствами и ведомствами.

Расходы спецслужб: СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны, Госспецсвязи -

15 миллиардов 950 миллионов гривен.

Расходы МВД, Национальной полиции, Государственной миграционной службы, Государственной службы чрезвычайных ситуаций:

61 миллиард 693 миллионов гривен

Военные структуры МВД, которые в случае войны подчиняются МО, руководители которых назначаются и снимаются президентом:

Национальная гвардия:

12 миллиардов 893 миллиона гривен

Государственная пограничная служба:

10 миллиардов 856 миллионов гривен

Аппарат СНБО при президенте Украины:

177 миллионов гривен.

Структуры безопасности и обороны получают в целом от граждан Украины 8 миллиардов долларов, если считать по курсу - вполне достаточная сумма для проведения многих важных реформ, в частности, материального обеспечения воинов, строительства военных баз и служебного жилья. Но потратить эти деньги эффективно можно будет если разработать стратегию развития сил безопасности и обороны, оптимизировать структуру, перестать плодить новые административно-хозяйственные единицы, внедрить проектный менеджмент и обучить ответственных лиц правильно готовить проекты. Огромные средства требуют огромной ответственности. В целом, 2019-й год станет благоприятным для всех силовых структур в плане бюджета. Спасибо правительству и парламенту за эти важные решения, государство значительно усиливается, что не может не радовать, теперь необходимо эффективное планирование расходов всех этих ведомств.