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    Думки вголос

    Байден і Джонсон 16 лютого здобудуть перемогу над Путіним

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Дії президента США Джозефа Байдена та прем'єр-міністра Бориса Джонсона увійдуть до підручників історії як зразкова стратегія &laquo;м'якої сили&raquo; - Байден і Джонсон 16 лютого здобудуть перемогу над Путіним
    Дії президента США Джозефа Байдена та прем'єр-міністра Бориса Джонсона увійдуть до підручників історії як зразкова стратегія «м'якої сили»

    Президент США Джозеф Байден та прем'єр-міністра Борис Джонсон загнали Путіна у безвихідь

    Мовою оригіналу

    Эта цитата объясняет все:

    «Cерией практически бескровных маневров, выполненных при помощи «мирных маршей» под прикрытием дымовой завесы более или менее правдоподобной пропаганды, Гитлер... коренным образом изменил обстановку в Европе в свою пользу. Прямо это выражалось в стремительном развитии вооружения, а непрямо – в уменьшении мощи возможных главных противников путем отрыва от них союзников и подрыва корней их стратегии.

    Гитлер всегда планировал внезапные удары против слабых или изолированных стран, в то же время перекладывая основную тяжесть ведения наступательных действий на плечи своих противников. Союзники могли бы выпутаться из этого затруднительного положения и лишить Гитлера полной свободы действий только путем проведения политики санкций, т. е. мерами экономического и дипломатического бойкота Германии, а также снабжения потенциальных жертв агрессии со стороны Германии вооружением. Такая политика санкций оказала бы Польше не меньше помощи и принесла бы значительно меньший ущерб престижу Англии и Франции и их перспективам на будущее, чем объявление ими войны Германии при таких неблагоприятных условиях».

    Бэзил Лиддел-Гарт, один из самых значимых военных теоретиков 20-го века, цитата из книги «Стратегия непрямых действий», 1954 год

    Действия президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Бориса Джонсона войдет в учебники истории как образцовая стратегия «мягкой силы». Обидно, что ряд украинских руководителей, которые вместо книг читают только инстраграм, создали абсурдную волну критики против массированной военной, политической и информационной кампании, которую проводит США, Великобритания и другие страны НАТО в защиту Украины. Эта невежественная критика обманывает украинцев, которые начинают думать, что США и Великобритания действуют неправильно, что не надо поднимать шум и нагнетать обстановку. Однако с точки зрения большой стратегии, Байден и Джонсон действуют просто идеально, точно по канонам, описанным Лиддел-Гартом.

    Вот какова логика действий Байдена и Джонсона:

    1. Путин выстроил сепаратные отношения с группой ведущих стран НАТО – Германией, Италией, Францией. В результате Путину удалось расколоть НАТО, и единой позиции по противодействию агрессии РФ в Европе нет. Угрозы санкций после российских маневров в апреле 2021-го на Путина не подействовали – Россия начала новые маневры, и требует от Украины признания оккупации Донбасса и Крыма под видом особого статуса. В апреле 2021-го США не могли добиться от всех европейских стран поддержки для введения максимальных санкций в случае нападения на Украину, и Путин начал куда более мощные и угрожающие маневры в ноябре 2021-го.

    2. У США исчезли инструменты влияния на кризис, европейские страны выступили против отключения системы платежей SWIFT, и против санкций по газопроводу СП-2 как предупредительной меры. Но как иначе остановить давление Путина? Втягивать США в войну в Европе без поддержки крупнейших стран Европы? А будет ли поддержка европейских стран НАТО даже после вторжения России в Украину? Путин шантажирует жертвами не только Украину, но и правительства Европы, которые хотят избежать втягивания в войну. И потому не прочь и далее не замечать постоянное нарушение Россией украинского суверенитета.

    3. Байден и Джонсон могли напрямую поставить вооружение и советников Украине. Но такие самостоятельные действия были бы не поддержаны другими странами Европы, и это привело бы к расколу политической позиции по Украине вообще. Но углубление этого раскола и является целью стратегии Путина. Который при этом сохранял политическую инициативу, свободу действий, и никакой ответственности. Путин провоцировал Байдена сделать ход первым, чтобы США заставляли европейцев действовать, и настраивали таким образом Европу против американского давления.

    4. Поэтому Байден и Джонсон избрали другую стратегию – загнать Путина в безвыходное положение. Перехватить инициативу и создать единый политический фронт в НАТО по вопросу Украины, чтобы с помощью» мягкой силы», а не прямого столкновения, провести красную черту, после которой Путин должен быть наказан.

    5. И вот Путин решил провести новую беспрецедентную акцию давлению против Украины, и впервые сосредоточил большую часть своих наземных сил, свыше 120 тысяч военнослужащих своих лучших соединений, чтобы угрожать Украине вторжением, а скорее всего – реально провести локальные атаками на различных участках фронта на Донбассе. Тогда Байден и Джонсон решили провести ту самую красную линию, после пересечения которой НАТО будет обязано принимать солидарные санкции в самой жесткой форме. И эта линия – 16 февраля. День начала войны, о котором заявила разведка США.

    6. В результате маневры Путина, в отличие от апреля 2021-го, встретили совсем иную реакцию. США и Великобритания начали по сути гибридную войну против Путина, и мобилизовали беспрецедентную по размаху кампанию в поддержку Украины и против Путина. Российская угроза позволила американцам и британцам сломить российское влияние в Польше, Чехии, Дании, которые согласились подарить современное вооружение Украине, оружие поставили и три страны Балтии. А США и Британия, обеспечив европейскую поддержку, открыли полноценный воздушный мост для Украины, и сотни тонн различного пехотного вооружения пошли потоком. Пророссийский фронт в Европе прорван. США и Великобритания накануне вероятного столкновения с Путиным обеспечили эффективную поддержку и гарантированную поддержку европейцев. Но самое главное - налажены поставки оружия и финансовая помощь Украине, а это значит, что если Путин пойдет вперед, украинский народ не останется без оружия и боеприпасов.

    7. И теперь 16 февраля для Байдена и Джонсона в любом случае день победы. Неважно уже, будет Путин атаковать или не будет, или захочет сделать это в другой день позже. Если вторжение произойдет, значит лидеры США и Британии были правы, и для спасения Украины все другие страны НАТО также обязаны помогать оружием и поддержать санкции против России. Если вторжение не произойдет, значит Байден и Джонсон спасли Европу от войны. А если произойдет, значит НАТО обрушит на Россию самые жесткие санкции, и поддержку Украине будут вынуждены оказать большинство европейских стран.

    А деньги? А деньги вернутся, главное, НАТО спасает наши жизни, понимаете, жизни…

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС США Джозеф Байден НАТО Путін Велика Британія Борис Джонсон
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    Байден і Джонсон 16 лютого здобудуть перемогу над Путіним