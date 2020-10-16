Чому організаторів опитування Зеленського потрібно проганяти з виборчих дільниць

Ініціатива Зеленського — це корупція. Не вказані джерела фінансування цього опитування

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Семь законных причин, по которым организаторов опроса Зеленского надо гнать в шею с избирательных участков! Какие законы нарушил президент, объявив проведение опроса на избирательном участке — разъяснение Андрея Магеры

Чтобы законно сорвать опрос Зеленского на каждом избирательном участке, надо иметь в руках конкретные законы Украины, которые этот опрос нарушает, чтобы объяснять свои действия полиции и проходимцам, которые посмеют этот позорный опрос проводить. Итак, Зеленский объявил опрос таким образом:

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение».

Для Цензор.Нет нарушения Зеленского прокомментировал экс-зампред Центризбиркома Андрій Магера:

«По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань. А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.

По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування. А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів.

По-третє, частина четверта статті 248 ВК - виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.

По-четверте, частина восьма статті 36 ВК встановлює перелік осіб, які присутні під час голосування у приміщенні ДВК. А третя - п’ята статті 38 ВК - права і обовязки членів виборчих комісій особи, які працюють на виборчій дільниціі. В статтях зазначаються - кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Все. Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обовязки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо.

По-шосте, закон про «Державний реєстр виборців», статті 11 та 12 гарантують безпеку особистих даних та підконтрольність реєстра політичним партіям, які мають фракції у парламенті, проводити президентське опитування на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо. А звідки брати списки для опитування - інших списків не існує.

По-сьоме, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК. Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК».

Идея проведения опросов у президента Зеленского была уже давно. Так, президент подал законопроект № 3612 от 9 июня 2020 года «О народовластии через всеукраинский референдум», который был принят в первом чтении Верховной Радой. Да только так и не проголосовало в целом президентское большинство за этот закон. Он вызвал резкую критику депутатов, поскольку позволял провести референдум по решению трех миллионов избирателей, что превращало референдум в инструмент манипуляций любой финансово-политической группировки, в том числе Медведчука, и раскалывать страну такими решениями Слуги народа не решились.

В сентябре 2020-го Зеленский снова вернулся к идее мобилизовать свой электорат через опрос. И попытался заставить Слуг проголосовать законопроект № 4043 «Про внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію» щодо опитувань громадської думки», согласно которому на избирательных участках можно было проводить опрос по решению Кабмина. Поскольку все это также полностью противоречило Конституции, и этот законопроект был провален.

И вот наконец Зеленский плюнул на парламент и на свою фракцию и на Конституцию и законы - а решил сделать так как он хочет без всяких оснований. И просто заявил, что будет проводить опрос на участках, не указав никаких законных оснований. По сути Зеленский в интересах своей партии грубо нарушил принцип разделения властей, который создан специально, чтобы не допустить подыгрывание президентом своей партии.

Инициатива Зеленского — это коррупция. Не указаны источники финансирования этого опроса, вопросы которого соответствуют программе партии президента.

Если Зеленский хочет делать опросы и референдумы - пусть принимает закон со своим большинством. А нарушать закон наше общество президенту не позволит. Незаконная афера с опросом Зеленского на избирательных участках подлежит отмене, а тех, кто посмеет проводить незаконный опрос на участках, законопослушные граждане должны гнать в шею, вооружившись вот этим списком грубейших нарушений.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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