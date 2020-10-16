Пункт про легалізацію медичного канабісу є найрозумнішим в опитуванні Зеленського
Канабіс має протизапальну дію на клітини мозку, що робить його цінним речовиною в боротьбі з хворобою Альцгеймера
Мовою оригіналу
Юля меня опять расстроила, созвала целую пресс-конференцию, чтобы заклеймить каннабис.
Я знаю множество случаев драк по пьяни
Я знаю случаи членовредитества и убийства по пьяни.
Но я не слышала ничего подобного в отношении марихуаны.
Наоборот, она обладает расслабляющими свойствами, снижает уровень тревоги. Человек сидит себе и улыбается. Не орет, не буянит...
Каннабидиол позволяет быстро восстанавливать мышцы после тренировок, а также после травм.
Каннабис оказывает противовоспалительное действие на клетки мозга, что делает его ценным веществом в борьбе с болезнью Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях.
Я уже не говорю о том, что марихуанна незаменима, когда речь идет о страшных мучениях при онкологии.
Была б моя воля, я б запретила алкоголь и разрешила марихуанну.
На мой взгляд, это самый разумный пункт в этом потешном опросе
Джерело: блог Олени Яхно