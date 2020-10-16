  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олена Яхно
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Пункт про легалізацію медичного канабісу є найрозумнішим в опитуванні Зеленського

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Пункт про легалізацію медичного канабісу є найрозумнішим в опитуванні Зеленського

    Канабіс має протизапальну дію на клітини мозку, що робить його цінним речовиною в боротьбі з хворобою Альцгеймера

    Мовою оригіналу

    Юля меня опять расстроила, созвала целую пресс-конференцию, чтобы заклеймить каннабис.

    Я знаю множество случаев драк по пьяни

    Я знаю случаи членовредитества  и убийства по пьяни.

    Но я не слышала ничего подобного в отношении марихуаны.

    Наоборот, она обладает расслабляющими свойствами, снижает уровень тревоги. Человек сидит себе и улыбается. Не орет, не буянит...

    Каннабидиол позволяет быстро восстанавливать мышцы после тренировок, а также после травм.

    Каннабис оказывает противовоспалительное действие на клетки мозга, что делает его ценным веществом в борьбе с болезнью Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. 

    Я уже не говорю о том, что марихуанна незаменима, когда речь идет о страшных мучениях при онкологии. 

    Была б моя воля, я б запретила алкоголь и разрешила марихуанну.

    На мой взгляд, это самый разумный пункт в этом потешном опросе

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    алкоголь Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Юлія Тимошенко
    Юлія Тимошенко

    Лідер партії «Батьківщина»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies