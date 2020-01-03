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    Думки вголос

    Чому США підірвали одного з лідерів Ірану і друга Путіна Касема Сулеймані

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Чому США підірвали одного з лідерів Ірану і друга Путіна Касема Сулеймані

    Росія вже поспішила засудити американську атаку. Трамп назвав це помстою за загибель американських громадян

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    Американо-иранская война идет уже много лет, но не признается дипломатами, атака на Сулеймани может считаться официальным объявлением войны в нашу эпоху.

    Касем Сулеймани - глава сил специальных операций «Аль Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, сегодня уничтожен ракетной атакой американских вертолетов вместе с руководством проиранских сил в Ираке близ международного аэропорта Багдада.

    Экс-вице-президент США Джо Байден прокомментировал: Трамп "бросил динамитную шашку в пороховую бочку", премьер Израиля прервал зарубежный визит и поддержал ликвидацию, в Иране объявлен трехдневный траур и обещают отомстить американцам.

    Фактически Касем Сулеймани - один из самых популярных и влиятельных иранских политиков, руководитель иранской внешней политики и не объявленных войн, которые Иран ведет в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Саудовской Аравии, Ливане.

    Именно Сулеймани в августе 2015-го совершил визит в Москву и вел личные переговоры о вторжении российских войск в Сирию с президентом Путиным. Именно в ходе этого визита Путин принял решение вступить в новую войну, и с тех пор Иран и Россия стали ближайшими союзниками.

    Антитрамповская пропаганда сразу же обвинила США в отвлечении внимания от внутриамериканской повестки, но на самом деле, ликвидация Сулеймани - логичный и последовательный шаг США.

    Иран вносит ключевой вклад в сохранение антиамериканского режима Асада. Да, отнюдь не российские войска, а иранская пехота КСИР прежде всего штурмует города и проводит зачистки. В Сирии с 2015-го года в боях погибло три генерала КСИР - Реза Хавари, Абдулла Хосрави, Шахрух Даипур.

    14 сентября 2019-го Иран нанес удар беспилотниками и крылатыми ракетами по двум нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии - ближайшему союзнику США.

    В 1999 и 2018 годах Корпус стражей исламской революции при активном участии Сулеймани подавил массовые антиправительственные демонстрации в Иране - были убиты десятки людей. Протесты проходили с антивоенными лозунгами - против участия Ирана в войнах на Ближнем Востоке.

    Сам Сулеймани с 2011 года в санкционных списках за участие в ядерной программе, нарушениях прав человека.

    8 апреля 2019-го США обвинили Корпус стражей исламской революции в причастности к терроризму, в частности, в убийстве 19 американцев в теракте в Саудовской Аравии в 1996-м году. Впервые США ввели санкции против отдельной государственной структуры.

    Непосредственным поводом к атаке послужила ситуация в Ираке. 28 декабря была обстреляна военная база США в иракском Киркуке - погиб один гражданский служащий США.

    В ответ 29 декабря американцы ударили по базе проиранского шиитского ополчения в городе Эль-Каим, 19 человек убито, 35 ранено.

    В ответ шииты организовали демонстрацию и попытались штурмовать посольство США в Багдаде.

    Все это время в Ираке находился Сулеймани, и несомненно, руководил этими операциями. И вот американцы использовали свой шанс, и нанесли удар в том районе, который находится под контролем их сил. Ударить больнее было бы просто невозможно - Иран лишен мозгового центра. Одновременно уничтожен и глава проиранского шиитского ополчения Ирака.

    Россия уже поспешила осудить американскую атаку. Трамп назвал это местью за гибель американских граждан.

    Удар по Сулеймани, одному из влиятельнейших союзников России, безусловно, ослабляет РФ и отвечает целям украинской внешней политики. Современный мир жесток, борьба за сферы влияния идет всеми средствами, слабых бьют, и нам пора находить свое место в ряду сильных.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Сирія Іран Дональд Трамп
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