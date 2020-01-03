Прокуратура завершила розслідування щодо бійки Ляшка з Герусом: екс-нардепу загрожує сім років ув'язнення



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Олег Ляшко

Конфлікт між політиками виник через імпорт електроенергії з Росії

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом заподіяння лідером «Радикальної партії» Олегом Ляшком тілесних ушкоджень нардепу від «Слуги народу» Андрію Герусу.

«За результатами досудового розслідування процесуальний прокурор у кримінальному провадженні визнав зібрані докази достатніми для складення обвинувального акта, й відповідно до вимог ст.290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження», - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

У разі доведення провини Ляшка в суді йому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар («Євросолідарність») і Михайла Волинця («Батьківщина»).

Прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.