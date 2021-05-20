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    Думки вголос

    Чому Зеленський не виконав обіцянок, які давав працівникам Харківського авіазаводу в 2019 році?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Чому Зеленський не виконав обіцянок, які давав працівникам Харківського авіазаводу в 2019 році?

    Заборгованість із зарплати на Харківському авіазаводі зросла до 280 мільйонів гривень

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    Вопрос для конференции на авиазаводе Антонова: почему Зеленский не выполнил ни одного обещания, данного рабочим Харьковского авиазавода в 2019-м году?

    6 ноября 2019-го года с целью демонстрации грядущих реформ в оборонной промышленности президент Владимир Зеленский провел очень эффектное пиар-мероприятие - встречу с коллективом Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. На встречу были приглашены все СМИ, Зеленский давал резкие оценки, которые хорошо цитировались в СМИ:

    «Очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе 3500 тысячи гривен. Как человек может не просто уважать себя, како на может работать на государство, как он в целом может называться человеком. Потом есть условия, в которых человек работает. Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где температура была 0 градусов. Я извиняюсь, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и у нас работали предприятия. Я хочу услышать, что с этим делать, как закрыть задолженность, какой план наших действий? Обязательно пусть премьер-министр соберет Кабмин и были все представители наших правоохранительных органов, чтобы мы понимали, кто у нас заказчик. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?

    Государству сейчас тяжело, но мы найдем варианты и закроем всю задолженность по зарплатам на заводах «Укрооборонпрома».

    С того времени на Харьковском авиазаводе фактически не изменилось ничего.

    Задолженность по зарплате возросла до 280 миллионов гривен.

    В цехах все также продолжают стоят 9 недостроенных Ан-74 и 7 недостроенных Ан-140.

    За это время Объединение организаций работодателей авиационной промышленности во главе с Владимиром Коробовым, с участием частных предприятий, разработало программу спасения Харьковского авиазавода, но ее реализация зависит по-прежнему от способности государства стратегически мыслить и предпринимать системные шаги, которых по-прежнему нет. Конференция на новом авиазаводе.

    Чтобы сделать для президента массовку на заводе Антонова, которые также как и Харьковский завод уже давно не выпускает самолеты, трудовой коллектив собирают в цехах по случаю 75-й годовщины создания КБ Антонова, которое, если быть точным, основано 31 мая 1946 года.

    А на этом фото от 6 ноября все главные герои конференции на Харьковском авиазаводе – глава облгосадминистрации Кучер, замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, сам президент, и гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс. Все они, кроме самого Зеленского, уже уволены, ответственность за данные обещания не несет никто.

    Посмотрим, чем закончится заседание на Антонова через два года.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: авіація Володимир Зеленський Сергій Трофімов
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    Чому Зеленський не виконав обіцянок, які давав працівникам Харківського авіазаводу в 2019 році?