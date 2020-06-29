Чотири роки тому смертю хоробрих загинув оперний співак Василь Сліпак

Василь Сліпак - артист, якому були не потрібні звання, тому що він був по-справжньому народним...

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Этот артист мог получить любые звания, если бы они по-настоящему что-то значили в жизни. У него было имя и карьера в Европе, масса друзей в Украине, которые им восхищались. Он мог легко стать одним из самых популярных людей в шоу-бизнесе и политике, мог возглавить партийный список или усилить своим именем имидж любой власти, нацепить на себя ордена, титулы и статусы, как сделали многие, кто решил конвертировать популярность в личные блага.

Но ему была не нужны вся мишура и все личное.

Он взял у государства только одно - право идти за свой народ в бой. Оперный певец.

Активист Евромайдана в Париже.

Волонтер Войны за Независимость.

Боец добровольческого отряда. Ровно 4 года назад, рано утром в бою близ высоты 220 на Светлодарской дуге, в бою за маленький клочок украинской земли, пал смертью храбрых пулеметчик «Правого сектора» Василь Слипак. Это ключевая высота под Логвиново, и ее взяли в то утро, ценой одной прекрасной жизни. К сожалению, по приказу свыше с высоты пришлось отойти, на отходе погиб также отважный воин-доброволец 54-й бригады Юрий Татарчук. Слипак не был жертвой, он шел в бой осознанно. Он принимал участие в митингах против сдачи национальных интересов, он хоронил погибших друзей, и для него все это не было фигурой речи. Он так жил. Человек с острым, критичным мышлением, готовый за свои убеждения идти до конца. Потому что он был прежде всего Гражданином своей страны. И если есть такие граждане - значит, Украина жива, и пока мы их помним, Украина будет продолжать жить. И его жизнь показывает - в Украине есть артисты, которые живут не ради своего рейтинга, не ради доходов своего бизнеса на телеканалах, и не ради доходов знакомых олигархов. Василь Слипак - артист, которому были не нужны звания, потому что он был по-настоящему народным...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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