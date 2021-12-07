Рахманін розповів, чому США не дозволить Росії збройний наступ на Україну (відео)

Політик вважає, що Сполучені Штати змушені підтримувати Україну, щоб залишити за собою статус світового лідера

Якщо Росія все ж наважиться на повномасштабний збройний наступ на Україну, цим вона поставить під питання факт світового лідерства Сполучених Штатів Америки. Таку думку в ефірі політичного токшоу «Свобода слова» висловив народний депутат від партії «Голос» Сергій Рахманін.

«Сполучені Штати вже отримали від Росії два достатньо відчутних «ляпаси». Перший «ляпас» – це «Північний потік», і вони не думали навіть, що це буде для них така складна репутаційна історія. Другий «ляпас» – це Афганістан. Третій «ляпас» на українському полі буде серйозним репутаційним ударом для Сполучених Штатів, бо він справді поставить під сумнів велич Америки як наддержави», – пояснив Рахманін.

На думку політика, саме через це США, сповідуючи прагматичний підхід до міжнародних відносин, надаватиме Україні підтримку – і військову, і технічну, і економічну.

«Вони змушені будуть шукати якісь варіанти щоби якимось способом вплинути на Путіна, але вдасться їм чи не вдасться? Нам самим треба робити те, що маємо робити, і починати з найменшого – збільшити оборонний бюджет», – підсумував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по декількох фронтах.

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