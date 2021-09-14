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    Думки вголос

    ДБР не коментує ДТП зі «слугою» Трухіним, але швидко зреагувало на скандальне відео з Леросом

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    ДБР мовчить, і не цікавиться відеозаписами, не коментує, що ж зробив високопоставлений &laquo;Слуга народу&raquo;&nbsp; Олександр Трухін - ДБР не коментує ДТП зі «слугою» Трухіним, але швидко зреагувало на скандальне відео з Леросом
    ДБР мовчить, і не цікавиться відеозаписами, не коментує, що ж зробив високопоставлений «Слуга народу»  Олександр Трухін

    Повідомлення про Лероса і Трухін писали одні й ті ж люди, але яка величезна різниця!

    Мовою оригіналу

    Вчера на каком-то телеграм-канале появилось компрометирующее видео с критиком президента Зеленского народным депутатом Гео Леросом. Я узнал об этом из экстренного сообщения Государственного бюро расследований, где в связи с причастностью народного депутата, были мгновенно даны комментарии и стало ясно – расследование ведется активно! Прекрасная и быстрая работа.

    Но тут мне вспомнилось, что сегодня ровно три недели прошло с 23 августа, когда народный депутат Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, в котором было разбито три машины, пострадали 6 человек, которые попали в больницу.

    Так вот до сих ГБР не сделало официального сообщения, так кто же в этом ДТП является подозреваемым. Три недели прошло. Где же видео с камер наблюдения на Бориспольской трассе, чтобы установить кто за рулем? Три недели. Каков статус Трухина в деле? Три недели... Ведь ДТП с нанесением телесных повреждений – это для обычных граждан может закончиться тюрьмой. Но пояснять что-либо обществу Слуги народа не собираются.

    Поэтому ГБР молчит, и не интересуется видеозаписями, не комментирует, что же совершил высокопоставленный Слуга народа, который абсолютно свободен, и ведет привычный образ жизни.

    Сообщения о Леросе и Трухине писали одни и те же люди, но какая огромная разница!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ДТП депутат Державне бюро розслідувань Гео Лерос
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    ДБР не коментує ДТП зі «слугою» Трухіним, але швидко зреагувало на скандальне відео з Леросом