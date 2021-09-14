ДБР не коментує ДТП зі «слугою» Трухіним, але швидко зреагувало на скандальне відео з Леросом

Повідомлення про Лероса і Трухін писали одні й ті ж люди, але яка величезна різниця!

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Вчера на каком-то телеграм-канале появилось компрометирующее видео с критиком президента Зеленского народным депутатом Гео Леросом. Я узнал об этом из экстренного сообщения Государственного бюро расследований, где в связи с причастностью народного депутата, были мгновенно даны комментарии и стало ясно – расследование ведется активно! Прекрасная и быстрая работа.

Но тут мне вспомнилось, что сегодня ровно три недели прошло с 23 августа, когда народный депутат Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, в котором было разбито три машины, пострадали 6 человек, которые попали в больницу.

Так вот до сих ГБР не сделало официального сообщения, так кто же в этом ДТП является подозреваемым. Три недели прошло. Где же видео с камер наблюдения на Бориспольской трассе, чтобы установить кто за рулем? Три недели. Каков статус Трухина в деле? Три недели... Ведь ДТП с нанесением телесных повреждений – это для обычных граждан может закончиться тюрьмой. Но пояснять что-либо обществу Слуги народа не собираются.

Поэтому ГБР молчит, и не интересуется видеозаписями, не комментирует, что же совершил высокопоставленный Слуга народа, который абсолютно свободен, и ведет привычный образ жизни.

Сообщения о Леросе и Трухине писали одни и те же люди, но какая огромная разница!

Джерело: блог Юрія Бутусова

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