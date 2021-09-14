«Укрзалізниці» загрожує колапс. Нардепка озвучила строки

Клименко заявила, що розрахунки тарифів на перевезення залізницею є необгрунтованими, адже наразі в компанії відсутня система, яка б дозволила визначити їх реальну собівартість

Якщо «Укрзалізниця» не буде модернізована, ми вже за 3-5 років отримаємо колапс, – Клименко

Інфраструктура «Укрзалізниці» має бути модернізована, інакше за кілька років ми матимемо колапс на залізниці. Про це заявила народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

«Якщо ця інфраструктура залізнична не буде модернізуватися і не буде хоч якісь потуги робити, я думаю, що максимум, що вона протягне – це 3-5 років, і потім поступово у нас буде наступати колапс. В одній частині, у другій частині. Тобто, все замортизовано, все, підкреслюю, практично на 85-95%. Починаючи від вагонів і закінчуючи полотном, автоматизацією», – розповіла Клименко.

Депутатка також звернула увагу на те, що розрахунки тарифів на перевезення залізницею є необгрунтованими, адже наразі в компанії відсутня система, яка б дозволила визначити їх реальну собівартість.

«Я вже не кажу про облік пасажирів, який відсутній. Я вже не кажу про якісь системи, які дозволяють хоча би побачити собівартість квитка. Ми тут на комітеті всім комітетом рахували собівартість пасажирського квитка», – пояснила Клименко.

Та наголосила: якщо «Укрзалізниця» не буде модернізована – як процесами з управлінської сторони, ІТ-сторони, так і зі сторони капітальних інвестицій (вагони, полотно, інфраструктура) – то колапс в тому чи іншому напрямку діяльності компанії неминучий.

Раніше ексголова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги «Укрзалізниці» потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати «Укрзалізницю», необхідно провести її реформування та призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.