Головна зброя Росії, або Дебіли їдуть вбивати Англію

Інтерв'ю Бошірова і Петрова стало справжнім тріумфом для Служби безпеки України

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Службы безопасности Украины. СБУ, бывает, критикуют за то, что она иногда ловит шпионов, похожих на каких-то придурков, и в фейсбуке пишут, что это все спектакль, что на самом деле российские шпионы должны быть ловкими и умелыми интеллектуалами, с идеальной легендой и бицепсами, которые не оставляют следов и не палятся на всякой ерунде. И вот теперь СБУ может пить шампанское - оказывается, уголовный сброд, наемники, аферисты в наших тюрьмах - таки вполне по своему уровню отвечают уровню офицеров ГРУ ГШ ВС РФ, а может даже и сами такими офицерами являются. Да, потому что дебилов могут вербовать только дебилы!

Когда раньше я читал об этом у Пелевина, это воспринималось как юмор, гротеск, сейчас понимаю - классик был недостаточно знаком с темой, жизнь подкидывает сюжеты поярче. Эпоха сменилась, и вместо «кэмбриджской пятерки» и героев «17 мгновений» на сверхсекретные задание стали направлять конкретных пацанов из поколения «Бригады», которые прогуливали в академии и английский и русский языки одновременно, и потому гору Монблан называют «Монбланком», а собор называют «Солсберецким». Дебилы едут убивать в Англию, и им выписывают заграничные паспорта РФ с почти одинаковыми цифрами, которые в базе миграционной службы РФ отмечены как документы Главного разведуправления Генштаба РФ с указанием контактного телефона дежурной части ГРУ ГШ. Дебилы ходят по Солсбери пешком, попадают на видео многих камер, а живут для экономии командировочных в одноместном номере на одной кровати. Дебилы ехали, чтобы убить своего бывшего коллегу Скрипаля, но он выжил, однако они убили несчастную англичанку, которая побрызгалась флаконом с отравой, который дебилы хотели бросить в мусорный бак, но перепутали и бросили в ящик для пожертвований для бедных.

Успешные операции спецслужб РФ проводятся только в том случае, когда противодействие отсутствует. Если дебилов никто не ловит, если им никто не противодействует, если никто не контролирует. Стоит только кому-то начать целенаправленный поиск - как российские офицеры тут же прокалываются на десятках простейших вещей. Дебилы - это главное оружие и главная военная тайна Российской федерации.

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