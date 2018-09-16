Одесит викинув бойовий снаряд через вікно, намагаючись приховати його від поліції



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Правоохоронцями роззброєно жителя Суворовського району міста Одеси, який за місцем мешкання зберігав осколково-фугасний снаряд та інші боєприпаси

Працівники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Одеській області спільно зі Службою безпеки України в Одеській області та під процесуальним керівництвом військової прокуратури одеського гарнізону в рамках операції «Зброя та вибухівка» задокументували незаконну діяльність одесита, який зберігав боєприпаси.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В ході санкціонованого обшуку в квартирі також було виявлено та вилучено гранату Ф-1 з запалом, три патрони різного калібру та поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану.

Наразі працівники поліції встановлюють, в якою метою зловмисник зберігав боєприпаси.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



