Єрмак концентрує всю владу у своїх руках, щоб почати «обілечувати» олігархів

«Слуг» збирають на дискотеку у Трускавці з трьох причин

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По данным источников Цензор.Нет, офис президента вслед за увольнением Разумкова собирается организовать сбор голосов для замены генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Наиболее вероятным кандидатом для замены является прокурор Киева Олег Кипер.

Также ожидается замена главы Нацбанка Кирилла Шевченко. На его место офис обсуждает кандидатуру Тимофея Милованова – советника главы офиса президента, главы Нацсовета по инвестициям, главы Набсовета Укроборонпрома, главы конкурсной комиссии по избранию главы БЭБ.

Слуги народа собираются провести сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова на выездном заседании в Трускавце, где запланирована торжественная вечеринка и дискотека (это не шутка). Видимо, входным билетом на тусовку будет подпись в подписном листе.

Интрига проста: глава ОП Андрей Ермак сбивает и дискредитирует Разумкова, который был первым номером партийного списка Слуг народа на выборах, чтобы в предверии выборов полный контроль над партией и фракцией захватил именно офис.

Под вопросом также замена ряда министров и глав облгосдаминистраций, которые не являются самостоятельными и не конфликтуют с Ермаком, но их должности нужны для торговли в парламенте, чтобы договориться с группами, несогласными с увольнением Разумкова и Венедиктовой, и чтобы одновременно завести новых, согласных на все депутатов.

Слуг собирают на дискотеке по трем причинам: чтобы успокоить лояльных депутатов, что чистка не коснется их самих; чтобы подкупить всех колеблющихся; чтобы запугать всех не согласных.

Для этого на месте будут собраны вместе с офисом силовики, министры, с целью обещать должности, раздачу средств из фондов Кабмина на нужные предприятия, или решение личных материальных и нематериальных проблем.

Очень забавно видеть, как офис президента и его наемные сторонники рассказывают, что Разумков связан с олигархами, в то время как пиар-фильм о том, как хорошо Ермак организовал празднование Дня независимости одновременно в один день показали все крупнейшие телеканалы олигархов.

Сами, видимо, вдруг захотели, без всяких команд. Очевидно, Ермак концентрирует власть в своих руках отнюдь не для борьбы с олигархами, а для того, чтобы офису было легче их обилечивать.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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