Головна Думки вголос Юрій Бутусов
search button user button menu button
Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Хаос з преміями для військових – як це вирішити?

glavcom.ua
«Верховний Головнокомандувач та міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність та визнати, що на все грошей немає»
фото з відкритих джерел

Нам необхідне оборонне планування, яке відповідає новим реаліям

Мобілізація вимагає чітко розуміти свої можливості, бо грошей та людей завжди не вистачає, потрібно визначати приорітети та концентрувати ресурси в першу чергу саме там. Ми не зможемо фінансувати все, у нас важкі втрати економіки, понад мільйон людей на віні, 7-8 мільйонів біженці, еміграція. Ми не можемо виконувати усі соціальні забов'язання, усі старі пільги і усі нові пільги, які влада з переляку прийняла у 2022-му, оскільки не війни не готувалась. Тепер у нас масштабне недофінансування по всіх статтях, очевидно, що ми самі себе такою «уравніловкою» гальмуємо та послабляємо, і грошей не вистачає не тільки на людей, але й на дрони, снаряди та міни.

Нам треба оборонне планування, яке відповідає новим реаліям, визначення приорітетів, на які ресурси виділяються навіть якщо недофінансовуються інші обов'язкові витрати. Це ключове, що мають робити військові.

Основний приорітет:

  • грошове забезпечення людей, які беруть участь у циклах знищення противника;
  • засоби ураження та озброєння;
  • ремонт озброєння;
  • бойова підготовка.

Нам потрібен військовий бюджет, який відповідає стратегії перемоги.

Без визначення приорітетів оборонного  планування, без концентрації ресурсів, профінансувати усі інші потреби, усі соціальні забов'язання просто неможливо.

Зараз такого планування нема – тому люди, які ведуть вогонь та знищують ворога, беруть трофіеї, несуть втрати товаришів, на деяких ділянках фронту не отримують премії за участь у бойових діях. Через відсутність зрозумілого фінансового плану не тільки не вистачає грошей для когось, але й порушується справедливість та логіка бойового застосування людей.

Верховний Головнокомандувач та міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність та визнати, що на все грошей немає, і навіть на утримання усіх людей у формі  грошей нема у тих обсягах, які визначили. І пояснити логіку, видати нові розумно обгрунтовані правила, які будуть працювати на тих, хто дає результат у війні. А оці ігри, коли ухвалюють закон, а потім шукають цапа-відбувайла, щоб заблокувати закон та перекласти на нього  відповідальність президента та міністра оборони, виглядають безпорадно та некомпетентно.

Звичайно, чітке планування військового бюджету почне викликати тоді і наступні питання – а наскільки обгрунтовано виділються великі кошти на утримання влади, мільярди на піар Слуг народу у телемарафоні, будівельних проектів, в чию кишеню йдуть хабарі від схем блокування податкових накладних та відшкодування ПДВ, контрабанди, але для державного бюджету такі відповіді також гостро потрібні. Економити влада має починати з самої себе.

Нам треба створити оборонне планування відштовхуючись від нових визначених приорітетів, а не не від старого популізму.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові армія зарплата

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін вже не приховує своїх військових намірів
Тайваню вже хвилюватись? Сі Цзіньпін визнав, що готується до реальних бойових дій
Вчора, 18:04
Ізраїль завдав ударів по Сирії у відповідь на ракетну атаку
Удари Ізраїлю по Сирії та зниження темпів російського наступу: головне за ніч
9 квiтня, 07:08
Скріншот відео
Ані Лорак оскандалилася з інтерв’ю російській пропагандистці
6 квiтня, 19:30
Challenger 2
Українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Британії
27 березня, 04:28
Навчання українських морпіхів
ЗСУ показали, як навчаються морпіхи (фото)
26 березня, 04:42
Атака дронів на Київщину, удар по Нiкопольському району: ситуація в регіонах
Атака дронів на Київщину, удар по Нiкопольському району: ситуація в регіонах
22 березня, 10:48
Роговцева: Я горда, що в свої 85 я зустріла людину, не рахуючи своїх рідних, номер один
На могилу легендарного Да Вінчі прийшла Ада Роговцева
17 березня, 21:49
США вважає сьогоднішній інцидент провокацією
Сенат США закликав Путіна не провокувати «ненавмисну ескалацію»
15 березня, 01:50
Експерт пояснив природу звірячої жорстокості росіян
Експерт пояснив природу звірячої жорстокості росіян
13 березня, 22:07

Юрій Бутусов

Хаос з преміями для військових – як це вирішити?
Хаос з преміями для військових – як це вирішити?
Церква, яка ненавидить, далека від духовності
Церква, яка ненавидить, далека від духовності
Військові рік тому потопили «Саратов». Як це було
Військові рік тому потопили «Саратов». Як це було
Чому Україна перемагає попри багатократну російську перевагу
Чому Україна перемагає попри багатократну російську перевагу
Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади за чесне інтерв'ю
Одного з кращих комбатів ЗСУ знімають з посади за чесне інтерв'ю
Розстріл воїна: три важливих висновки
Розстріл воїна: три важливих висновки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
26K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
21K
В Україні зафіксовано землетрус
16K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
13K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»
13K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Новини

Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту