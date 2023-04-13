Хаос з преміями для військових – як це вирішити?

«Верховний Головнокомандувач та міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність та визнати, що на все грошей немає»

Нам необхідне оборонне планування, яке відповідає новим реаліям

Мобілізація вимагає чітко розуміти свої можливості, бо грошей та людей завжди не вистачає, потрібно визначати приорітети та концентрувати ресурси в першу чергу саме там. Ми не зможемо фінансувати все, у нас важкі втрати економіки, понад мільйон людей на віні, 7-8 мільйонів біженці, еміграція. Ми не можемо виконувати усі соціальні забов'язання, усі старі пільги і усі нові пільги, які влада з переляку прийняла у 2022-му, оскільки не війни не готувалась. Тепер у нас масштабне недофінансування по всіх статтях, очевидно, що ми самі себе такою «уравніловкою» гальмуємо та послабляємо, і грошей не вистачає не тільки на людей, але й на дрони, снаряди та міни.

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Нам треба оборонне планування, яке відповідає новим реаліям, визначення приорітетів, на які ресурси виділяються навіть якщо недофінансовуються інші обов'язкові витрати. Це ключове, що мають робити військові.

Основний приорітет:

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грошове забезпечення людей, які беруть участь у циклах знищення противника;

засоби ураження та озброєння;

ремонт озброєння;

бойова підготовка.

Нам потрібен військовий бюджет, який відповідає стратегії перемоги.

Без визначення приорітетів оборонного планування, без концентрації ресурсів, профінансувати усі інші потреби, усі соціальні забов'язання просто неможливо.

Зараз такого планування нема – тому люди, які ведуть вогонь та знищують ворога, беруть трофіеї, несуть втрати товаришів, на деяких ділянках фронту не отримують премії за участь у бойових діях. Через відсутність зрозумілого фінансового плану не тільки не вистачає грошей для когось, але й порушується справедливість та логіка бойового застосування людей.

Верховний Головнокомандувач та міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність та визнати, що на все грошей немає, і навіть на утримання усіх людей у формі грошей нема у тих обсягах, які визначили. І пояснити логіку, видати нові розумно обгрунтовані правила, які будуть працювати на тих, хто дає результат у війні. А оці ігри, коли ухвалюють закон, а потім шукають цапа-відбувайла, щоб заблокувати закон та перекласти на нього відповідальність президента та міністра оборони, виглядають безпорадно та некомпетентно.

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Звичайно, чітке планування військового бюджету почне викликати тоді і наступні питання – а наскільки обгрунтовано виділються великі кошти на утримання влади, мільярди на піар Слуг народу у телемарафоні, будівельних проектів, в чию кишеню йдуть хабарі від схем блокування податкових накладних та відшкодування ПДВ, контрабанди, але для державного бюджету такі відповіді також гостро потрібні. Економити влада має починати з самої себе.

Нам треба створити оборонне планування відштовхуючись від нових визначених приорітетів, а не не від старого популізму.