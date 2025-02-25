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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?

glavcom.ua
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Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
колаж: glavcom.ua

Залучення до розробки корисних копалин в Україні США та Євросоюзу також, для України стратегічно важливо та необхідно

Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія? Згадаємо угоду «дестроєри в обмін на бази» Другої світової.

Угода з США щодо спільної експлуатації корисних копалин стратегічно вигідна для України, питання можуть бути тільки у деталях, для цього і існує дипломатія. Подібні угоди президенти США укладали із союзниками і раніше.

Найвідоміша угода – «дестроєри в обмін на бази» у 1940-му році, яка відбулась між США та Великою Британією. Ці країни максимально близькі та споріднені, і вони воювали як союзники у Першій світовій війни, але у Другу світову США вступили тільки через два роки і тільки після нападу Японії та оголошення війни Німеччиною, оскільки сильні ізоляціоністські настрої в американському суспільстві не давали можливість президенту Рузвельту надавати допомогу іншим чином.

Ось як цю угоду описує у своїх мемуарах прем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль. 15 травня 1940-го Черчилль звернувся до президента США Рузвельта з проханням передати Британії 50 старих кораблів класу дестроєр: «У Вашингтоні ми отримали пропозицію про передачу нам 50 старих американських дестроєрів в обмін на кілька баз на Вест-Індських та Бермудських островах».

Звичайно, не було ніякого порівняння між внутрішньою цінністю цих малоефективних кораблів та стратегічною безпекою, яку отримували США у вигляді баз.

Однак загроза вторгнення робила нашу потребу невідкладною. Ми вірили, як і завжди, що існування Англії пов'язано з існуванням США, тому я та мої колеги вважали, що знаходження цих баз у руках американців було б очевидною перевагою. Тому я не розглядав це питання з вузько англійської точки зору.

Була ще одна більш вагома причина, ніж наша потреба у дестроєрах. Передача Великій Британії 50 американських військових кораблів була явно не нейтральним кроком з боку США. З точки зору усіх історичних понять це могло слугувати для німецького уряду виправданням, щоб оголосили США війну.

Передача дестроєрів, безумовно, наблизило США до нас та до війни, цей крок став одним з перших у довгому ланцюжку все менш та менш нейтральних дій, які зробили нам виключну послугу.

Президент, якому доводилось рахуватись з конгресом, був, звичайно, вимушений представляти цю угоду як надзвичайно вигідну справу. Думка про здачу в оренду якоїсь частини цих історичних територій викликала велике занепокоєння серед парламентарів та уряду, і якби це питання було представлене як звичайний розпродаж британських володінь в обмін на 50 дестроєрів, це б викликало сильний спротив.

Ось чому я намагався пояснити цю угоду високими міркуваннями, на що мав повне право, тому що вона підтримувала спільні інтереси англомовних країн.

Так ми отримали 50 американських дестроєрів. Ми надали США в оренду на 99 років військово-повітряні та військово-морські бази у Вест-Індії та на Ньюфаундленді.

Все це я розглядав як паралельні кроки та жести доброї волі. Президент вирішив більш прийнятним представити це конгресу як дещо цілісне. Ніхто не суперечив один одному, і обидві країни були задоволені. Наслідки від цього для Європи виявились дуже значні».

Дестроєри зіграли важливу роль у війні, у яку нарешті вступили США Більшість цих баз були повернуті Британії задовго до кінця терміну оренди у 40-50-х роках.

Останні дві бази США закрили у 90-х, тобто значно швидше, ніж це передбачалось угодою, яка була тільки дипломатичним маневром для більш щільного залучення США у війну.

Отже, залучення до розробки корисних копалин в Україні США та Євросоюзу також, для України стратегічно важливо та необхідно.

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Джерело
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Теги: Україна США корисні копалини війна переговори росія дипломатія

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