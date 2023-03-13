Експерт пояснив природу звірячої жорстокості росіян

Для російських окупентів є народ-взірець – єдиний народ росіян та українців

«Одеська політична платформа» Юрій Христензен вважає, що вся ідеологія і пропаганда Кремля тримається на міфі, що росіяни та українці – це один народ. Тобто, є народ-взірець – єдиний народ росіян та українців. І є народ антипод – всі, хто з цим не погоджується і готовий боротися. Про це він розповів у інтерв'ю «Главкому»

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Говорячи про невиправдану звірячу жорстокість росіян, він наводить приклад середнього російського військового з російської глибинки та національних околиць, який воює в Україні. «Він сюди приїхав точно знаючи, що тут є нацисти. Тепер йому треба вирішити складне філософське завдання – відрізнити, цивільного представника «єдиного народу» від «нациста». І як він це буде робити, він вирішує на власний розсуд. Жодних об'єктивних вимірюваних критеріїв пропагандисти йому не пояснили», – сказав він.

Дійсно, на блокпостах російські військові обшукують українців: роздягають, шукають тату, перевіряють месенджери у смартфонах. Все, що суперечить російському телевізору, може бути визнано «нацизмом». «У бойових умовах ще простіше: все, що рухається, що викликає страх – це невідомі українські «нацисти». Яких можна катувати та вбивати», – переконує експерт.

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Він вважає, що пропагандисти в Кремлі точно знали, що будуть такі криваві розправи над цивільними. Бо це повторюється в кожній війні Кремля, які він веде постійно. До того ж, частині, яка влаштовувала вбивства цивільних в Бучі, потім присвоїли звання Гвардійської. Далі в школах будуть розповідати дітям, що це герої.

«Діти будуть писати твори про героїв, їх будуть запрошувати на «Уроки про головне», які проходять в Росії та на окупованих територіях. І потім, коли ці діти виростуть, вони ніколи, ні за що не повірять, що герої їх дитинства влаштовували воєнні злочини. Допоки не станеться якогось особистого потрясіння», – зазначає експерт медіацентру «Одеська політична платформа».

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