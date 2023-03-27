Українські військові завершили навчання на танках Challenger 2 у Британії

Наші захисники пройшли підготовку, яка охоплювала інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей

Українські екіпажі повертаються додому після кількох тижнів навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на британське міністерство оборони.

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Воїни українських Збройних сил вирушили до Британії незабаром після того, як у січні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про передачу Україні 14 танків Challenger 2. Очікується, що українські екіпажі та танки будуть на позиціях до весняного контрнаступу.

Наші захисники пройшли підготовку, яка охоплювала інструкції щодо командування, водіння та спільної роботи екіпажу на танках Challenger 2, а також ефективного визначення та ураження цілей.

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Міністр оборони Британії Бен Уоллес зазначив, що військові ЗСУ повернуться на батьківщину краще оснащеними та навченими.

Куратор навчальної місії, підполковник Джон Стоун наголосив, що для нього підготовка українських захисників є величезною честю.

«Ми всі дуже вражені рівнем продемонстрованої компетентності (українських військових – ред.) і не сумніваємося, що наші друзі будуть використовувати танки Challenger 2 найефективніше у майбутніх битвах на захист своєї батьківщини», – заявив Стоун.

Зазначається, що крім 14 британських танків Challenger, Британія відправляє Україні 20 бронетранспортерів Bulldog та 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

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Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Велика Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28.