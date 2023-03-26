ЗСУ показали, як навчаються морпіхи (фото)

Військові відточують навички стрільби, переміщення на полі бою, захоплення та штурм об'єкта, а також зачищення траншеї

Військово-морські сили Збройних сил України показали, як проходять навчання з підвищення майстерності морські піхотинці під керівництвом інструкторів. Знімки опублікувала пресслужба ВМС.

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«Посилення, яке до нас прибуває, проходить полігонні тренування. І хоча деякі з військових уже мають досвід бойових дій, ми всіх, без винятку, готуємо і намагаємося підтягнути під загальний рівень нашого підрозділу», – зазначив керівник занять із позивним «Богун».

Він розповів, що тренування завжди підвищують виживання особового складу на полі бою та значно покращують успішність виконання бойових завдань.

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На різних локаціях морські піхотинці відточують стрілянину з різних відстаней, переміщення на полі бою, переміщення у складі груп, захоплення та штурм об'єкта силами вогневого прикриття та маневреної групи, а також зачищення траншеї. Також морпіхи навчаються у складі відділення тримати оборону своїх позицій.

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Навчання українських морпіхів фото: ВМС ЗСУ

На таких заняттях потрібно, насамперед, визначити здібного лідера, який зможе за собою вести підлеглих, підкреслюють інструктори. Від командира залежить багато чинників успішного виконання бойового завдання.

На фінальному етапі занять військові вивчають етапи штурму будівлі та подальшу її зачистку. За словами інструктора, правильний захід у будівлю гарантує 80 % успіху.

Нагадаємо, що в Литві 21 березня стартували курси з розмінування для українських військових.

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До слова, українські військовослужбовці пройшли чотиритижневу програму навчання на танках Leopard 2A4 в Іспанії.