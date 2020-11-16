Конституційна криза триває вже три тижні, але влада не ухвалює жодних рішень

Це смішно. І це вже не смішно...

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Для начала приквел: замену главы Конституционного суда на Тупицкого осуществили при Зеленском в сентябре 2019-го, после обсуждения на записях НАБУ голосами главы ОП Богдана, его товарища Портнова и главы ОАСК Вовка. И до сих пор, несмотря на получение петиции с 25 тысячами голосов о ликвидации ОАСК, суд Вовка президент не трогает. По самому Тупицкому не открывают расследование в СБУ о его незаконных контактах в РФ, хотя с этого следовало начинать.

Конституционный кризис длится уже три недели, но власти не принимают никаких решений, никак не исправляют ситуацию, даже не восстановили до сих пор нормы закона.

Сюжет сиквела, если начнут снимать, уже очевиден — школьный учитель, чудом выживший после лечения от коронавируса в районной больнице, и осатаневший от долгих месяцев работы в зуме, прорывается сквозь охрану к актеру, который использовал его образ, чтобы задать вопрос: «А что ты сделал, чтобы простой учитель жил как президент?»

Апдейт: скрин со страницы ОП подлинный, они действительно сами такое поставили, это не чей-то фотошоп.

Это смешно. И это уже не смешно.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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