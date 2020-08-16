Лукашенко витер ноги об Україну, а Зеленський йому відповів безпорадним вмовлянням

Зеленський може особисто дружити з Лукашенком, але він не має права ганьбити Україну

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Три причины, почему Украина должна немедленно разорвать отношения с режимом Лукашенко.

1. Зеленский может сам лично дружить с Лукашенко, но он не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами происходящее в Беларуси. Мы шесть лет боремся за свободу и демократию. И в тот момент когда Польша и страны Балтии в одном строю выступили в защиту демократии, в поддержку народа Беларуси, руководство Украины, которая так мучительно страдала в ходе Революции, уклоняется от солидарности с нашими союзниками. Вместо однозначного осуждения Лукашенко и нарушений прав человека, мы слышим от президента Зеленского и МИДа набор трусливых обтекаемых слов, цель которых - не поссориться с одним из самых отвратительных тиранов Европы.

2. Лукашенко выдал в РФ 32 террориста, запрос на экстрадицию которых за совершении ими особ тяжких преступлений мы направили. То есть они убивали украинцев, подозреваются, но Лукашенко решил защитить преступников от нашего правосудия, от наказания за кровь и убийства. Причем не понятно на каком основании в Россию выдали 9 граждан Украины! А теперь давайте вспомним, как Лукашенко позволил похитить из Минска гражданина Украины, которого бросили в тюрьму по смехотворному обвинению - что он плохо отзывался о Путине в соцсетях! Выдача террористов - плевок в лицо нашей стране.

3. Лукашенко заявил, что в любой момент на территорию Беларуси он пригласит российские войска. То есть по сути Лукашенко отказался от всякой независимости и самостоятельности и показал - Беларусь - военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины. О каком посредничестве в Минске может в такой обстановке идти речь? Лукашенко - не посредник и не друг Украины - он близкий союзник Путина, который ведет переговоры в интересах Москвы.

Лукашенко вытер ноги об интересы Украины. А в ответ мы слышим беспомощные увещевания и глубокую озабоченность президента Зеленского и нашего МИДа. Кто будет уважать нашу страну, если вы боитесь защищать национальные интересы не только перед Путиным, но даже перед картофельным фюрером?