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    У світі

    У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк

    • Розсилка
    <span>Протестні акції в Білорусі тривають майже тиждень</span> - У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк
    Протестні акції в Білорусі тривають майже тиждень
    Фото DW

    Страйк триватиме доти, доки не буде дотримано вимоги народу

    Від завтрашнього дня, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк. Таке повідомлення опублікували відразу кілька опозиційних Telegram-каналів, серед яких багатомільйонний Nexta.

    «Із завтрашнього дня оголошується загальнонаціональний страйк до дотримання вимог народу», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, сьогодні на Марші свободи, який проходить у багатьох містах Білорусі, противники режиму Олександра Лукашенка висунули три головні вимоги: відставка президента, звільнення всіх раніше затриманих протестувальників, а також покарання всіх винних у побиттях і тортурах.

    Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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