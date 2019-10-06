Зеленський привітав українців з Днем вчителя



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Президент України Володимир Зеленський

На працівників дитячих садочків, шкіл, ліцеїв і гімназій, закладів професійно-технічної та вищої освіти покладено відповідальну місію

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вчителя, який щорічно святкують у другу неділю жовтня.

Відповідне привітання опублікували на сторінці президента у Facebook.

«Щодня ви даруєте своїм учням найцінніший скарб – знання! Щодня сієте у свідомості вихованців зернята людяності, ввічливості, доброти та мудрості. Плоди цієї кропіткої роботи не з’являться швидко, для цього потрібні роки. Тож кожного дня ви наполегливо та самовіддано, не заради нагород чи слави робите свою складну справу», – написав Володимир Зеленський.

Також він додав, що на працівників дитячих садочків, шкіл, ліцеїв і гімназій, закладів професійно-технічної та вищої освіти покладено відповідальну місію: виховання нових поколінь.

«Саме тому ваша професія повинна стати для держави стратегічною. І кожен з вас має відчути це не тільки на словах», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою провів зустріч з учителями – переможцями конкурсів «Учитель року – 2019» та Global Teacher Prize Ukraine 2019 з нагоди Дня працівників освіти України.