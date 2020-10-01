На чолі держави зрадники? Нові деталі зірваної операції української розвідки

Про спільну операцію ГУР МО, СБУ, а також спецслужб США і Туреччини

Мовою оригіналу

В сети появился документ уголовного дела по организации захвата 28 российских террористов на борту турецкого самолета, судя по штампу, подготовленный 5-м управлением Департамента контрразведки СБУ. Мои источники говорят, что это достоверная информация.

Это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции.

Сотрудники ГУР МО купили билеты для террористов и знали какой будет рассадка.

Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета с повышенной вместимостью, и дополнительной защитой кабины пилотов. В обмен на помощь Турции, спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле - он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство. Это само по себе незаконно, и требует расследования, кто и почему принял такое решение).

Один из пилотов и старший стюард были на борту не случайно, а прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций.

В салоне находилось четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, которые контролировали салон с обоих входов. И были в салоне добровольные помощники, не обозначенные на схеме СБУ.

Общая координация, управление и финансирование операции осуществлялась совместно со спецслужбами США.

Как только создавался легальный повод - кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера «Украэроруха» посадку, и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех прочих подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне.

Захватить самолет террористы не имели шансов. Они были без оружия, и и преодолеть узкий проход к кабине самолета они бы не смогли. А даже если бы и прошли, экипаж был бы надежно защищен от взлома кабины.

Документ датирован 30 июля. Такой же план был подготовлен и на рейс 25 июля, которым террористов должны были вывозить изначально. Они въехали 25 июля в Беларусь, у каждого в руках был авиабилет, но вылететь им не дали. Но на совещании в кабинете президента Владимира Зеленского 24 июля, где начальник ГУР МО Василий Бурба и первый зампред СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приняли решение о переносе сроков вылета. Группу террористов разместили в Минске ждать нового рейса. Вылет был перенесен на 30 июля. Однако после предательства и передачи данных о спецоперации в Беларусь кем-то из участников совещания в президентском кабинете, террористы были задержаны в Минске.

Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке Руслан Демченко, сорвали хорошо подготовленную и продуманную специальную операцию, которую Украина проводила совместно со спецслужбами стран НАТО.

Как только 3 августа Бурба поднял вопрос о поиске источника утечки информации и предложил участникам совещания пройти проверку на полиграфе, 5 августа Бурба был уволен указом президента.

Слуги народа блокируют создание Временной следственной комиссии. Правоохранительные органы, вместо того, чтобы открыть дело о провале спецоперации, открыли дело об утечке информации о спецоперации. Видимо, ОП рассчитывает, что дело забудется, что люди утратят к нему интерес, и просто затягивают рассмотрение.

На допрос вызвали меня, я рассказал об источниках информации. А вот допрос экс-начальника ГУР МО Бурбы Государственное бюро расследований до сих пор так и не осуществило - спустя два месяца после увольнения. Расследования утечки информации среди участников совещания в кабинете Зеленского не проводится.

Предатели продолжают действовать в руководстве государства, а народ Украины лишили возможности узнать правду об этом деле.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.