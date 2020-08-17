Російський сенатор заявив про неминучість поразки Лукашенка



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Російський сенатор вважає, що Лукашенка чекає поразка в зіткненні з опозицією

Пушков зазначив, що головні битви сьогодні розгортаються в сфері інформації

Член Ради Федерації Олексій Пушков пояснив, чому президента Білорусі Олександра Лукашенка чекає поразка в зіткненні представниками опозиції.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Російський сенатор зауважив, що як тільки «програно поле інформаційне», за цим «неминуче і невідворотно» наступає програш політичного поля і зміна влади.

За словами Пушкова, головні битви сьогодні розгортаються в сфері інформації.

Він зазначив, що державні ЗМІ Білорусі в ситуації з протестами по всій країні намагаються не зачіпати «гострих тем, які хвилюють суспільство».

«Правильний рецепт інформаційного програшу опозиції, вони послужать Лукашенку погану службу», - написав сенатор, додавши, що з інформацією низької якості політика високої якості неможлива.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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