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    Думки вголос

    На які питання військових має відповісти Зеленський

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Це перший візит Зеленського на фронт після початку інтенсивних обстрілів російських військ в липні - На які питання військових має відповісти Зеленський
    Це перший візит Зеленського на фронт після початку інтенсивних обстрілів російських військ в липні

    Зеленський має сказати, який на даний момент загальний обсяг заборгованості щодо обов'язкових виплатах для військових

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    Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, как сообщают источники Цензор.Нет, в ближайшее время может посетить фронт ООС на Донбассе. Это первый визит Зеленского на фронт после начала интенсивных обстрелов российских войск в июле.

    Если Верховный Главнокомандующий приезжает для реального решения проблем, то я предлагаю президенту ответить солдатам по таким вопросам:

    1. Какую тактику противопоставит украинская армия огневым налетам противника, в том числе по командным пунктам украинских батальонов? Наносит ли наша армия удары по штабам батальонов противника?

    2. Почему увеличивается задолженность по денежному довольствию военнослужащих? Почему задерживают выплату «боевых» – до месяца, поднаем жилья – до 4 месяцев, на оздоровление – до 9 месяцев? Какой на данный момент общий объем задолженности по обязательным выплатам для военных?

    3. Почему на фронт не поставляются системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и системы ПВО, учитывая увеличение числа вылетов российских БПЛА? Обещали три года купить литовские антидроновые ружья, ну и где же они? Только волонтерские работают.

    4. Почему не проводятся закупки и не поставляется в войска разведывательные и ударные беспилотники, почему основные боевые задачи на фронте выполняют беспилотники, средства на которые собирают волонтеры?

    5. Почему Минобороны не закупает и не поставляет в войска тепловизионные прицелы, и большое количество тепловизоров поставляется волонтерами, а не государством?

    6. Почему Минобороны не закупило дизельное топливо и объемы поставок недостаточные, выгребают НЗ?

    7. Почему ограничены поставки некоторых видов боеприпасов для проведения стабилизационных действий на фронте? Почему не закупаются 120 мм минометные мины?

    Очень хотелось бы услышать ответы и увидеть решения.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: армія війна Володимир Зеленський Операція Об’єднаних сил
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    На які питання військових має відповісти Зеленський