На які питання військових має відповісти Зеленський

Зеленський має сказати, який на даний момент загальний обсяг заборгованості щодо обов'язкових виплатах для військових

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Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, как сообщают источники Цензор.Нет, в ближайшее время может посетить фронт ООС на Донбассе. Это первый визит Зеленского на фронт после начала интенсивных обстрелов российских войск в июле.

Если Верховный Главнокомандующий приезжает для реального решения проблем, то я предлагаю президенту ответить солдатам по таким вопросам:

1. Какую тактику противопоставит украинская армия огневым налетам противника, в том числе по командным пунктам украинских батальонов? Наносит ли наша армия удары по штабам батальонов противника?

2. Почему увеличивается задолженность по денежному довольствию военнослужащих? Почему задерживают выплату «боевых» – до месяца, поднаем жилья – до 4 месяцев, на оздоровление – до 9 месяцев? Какой на данный момент общий объем задолженности по обязательным выплатам для военных?

3. Почему на фронт не поставляются системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и системы ПВО, учитывая увеличение числа вылетов российских БПЛА? Обещали три года купить литовские антидроновые ружья, ну и где же они? Только волонтерские работают.

4. Почему не проводятся закупки и не поставляется в войска разведывательные и ударные беспилотники, почему основные боевые задачи на фронте выполняют беспилотники, средства на которые собирают волонтеры?

5. Почему Минобороны не закупает и не поставляет в войска тепловизионные прицелы, и большое количество тепловизоров поставляется волонтерами, а не государством?

6. Почему Минобороны не закупило дизельное топливо и объемы поставок недостаточные, выгребают НЗ?

7. Почему ограничены поставки некоторых видов боеприпасов для проведения стабилизационных действий на фронте? Почему не закупаются 120 мм минометные мины?

Очень хотелось бы услышать ответы и увидеть решения.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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