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    Думки вголос

    Не можна забувати. Сім років тому під Слов'янськом загинув генерал Кульчицький

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Не можна забувати. Сім років тому під Слов'янськом загинув генерал Кульчицький

    Він був одним з тих, хто заклав фундамент майбутньої перемоги

    Мовою оригіналу

    Нельзя забывать. Генерал-майор Нацгвардии Сергей Кульчицкий был одним из тех, кто создал настоящее украинское сопротивление в 2014-м году. Не приказами, а личным примером, он сам лично готовил к бою первый в истории Украины добровольческий батальон, сам возил снабжение на блок-посты, сам вылетал туда, где стреляют. Он каждым своим поступком и словом вселял уверенность в неопытных, сомневающихся, не знающих. Он всегда шел вперед, и о его действиях мы знаем от тех, кто тогда первыми взяли в руки оружие и заступил на блок-посты, первыми дали отпор российским террористам. Генерал и офицер, организатор первого добровольческого батальона, который теперь навсегда носит его имя, имя, которым по праву гордится каждый боец.

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    Не можна забувати. Сім років тому під Слов'янськом загинув генерал Кульчицький
    Не можна забувати. Сім років тому під Слов'янськом загинув генерал Кульчицький

    Ровно 7 лет назад под Славянском российские наемники сбили вертолет, в котором погибло 12 нацгвардейцев и милиционеров. Их сбили на взлете, когда генерал Кульчицкий в который раз проводил облет самых горячих точек, он доставил снабжение на блок-пост, дороги к которому часто обстреливались...

    Он был одним из тех, кто не дал нам проиграть в тот момент, когда Украина была наиболее уязвима и все висело на волоске.

    Он был одним из тех, кто заложил фундамент будущей победы.

    Он выбрал свой путь, и прошел его ради своего народа до конца.

    Вечная память, Герой Украины...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: АТО Донбас війна Герой України
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    Не можна забувати. Сім років тому під Слов'янськом загинув генерал Кульчицький