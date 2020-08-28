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    У світі

    Американські військові виявили російський підводний човен біля берегів Аляски

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    Російські ЗМІ з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті повідомляє, що російська субмарина, яка спливла біля берегів Аляски &mdash; атомний підводний крейсер (АПККР) &laquo;Омськ&raquo;, що бере участь в навчаннях - Американські військові виявили російський підводний човен біля берегів Аляски
    Російські ЗМІ з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті повідомляє, що російська субмарина, яка спливла біля берегів Аляски — атомний підводний крейсер (АПККР) «Омськ», що бере участь в навчаннях

    У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають

    Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски сплив російський підводний човен. Про це командування повідомило в Twitter.

    У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, оскільки не виключена ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.

    «Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски», - йдеться в повідомленні.

    Російські ЗМІ з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті повідомляє, що російська субмарина, яка спливла біля берегів Аляски — атомний підводний крейсер (АПККР) «Омськ», що бере участь в навчаннях.

    За словами джерела, на борту підводного човна ніякої позаштатної ситуації не спостерігається.

    Росія ЗМІ США субмарина військові навчання військові аварія
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