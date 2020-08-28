Американські військові виявили російський підводний човен біля берегів Аляски
У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають
Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски сплив російський підводний човен. Про це командування повідомило в Twitter.
У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, оскільки не виключена ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.
«Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски», - йдеться в повідомленні.
@USNorthernCmd is responsible for the homeland defense of the United States and has a designated area of responsibility that includes North America and its adjacent waters.— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 27, 2020
Російські ЗМІ з посиланням на джерело в Тихоокеанському флоті повідомляє, що російська субмарина, яка спливла біля берегів Аляски — атомний підводний крейсер (АПККР) «Омськ», що бере участь в навчаннях.
За словами джерела, на борту підводного човна ніякої позаштатної ситуації не спостерігається.