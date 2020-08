Американські військові виявили російський підводний човен біля берегів Аляски

У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають

Північне командування збройних сил США повідомило, що біля берегів Аляски сплив російський підводний човен. Про це командування повідомило в Twitter.

У США уточнили, що російська субмарина не в американських територіальних водах, але за судном уважно спостерігають, оскільки не виключена ймовірність, що на кораблі сталася аварія і знадобиться допомога.

«Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Північне командування ЗС США уважно стежать за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски», - йдеться в повідомленні.

