Пентагон звинуватив росіян в агресії через зіткнення патрулів США і РФ у Сирії



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Ми повідомили росіянам, що їх поведінка була небезпечною і неприйнятною - США

Російські сили порушили наші домовленості про вирішення конфліктів у Сирії і поранили військовослужбовців США, - прессекретар Пентагону

Пентагон розкритикував російських військових за «навмисну провокаційну і агресивну поведінку» після зіткнення американської та російської бронетехніки на сході Сирії. Про це повідомляє CNN.

«Російські сили порушили наші домовленості про вирішення конфліктів у Сирії і поранили військовослужбовців США своєю навмисно провокаційною і агресивною поведінкою», - заявив прессекретар Пентагону Джонатан Хоффман.

«Ми повідомили росіянам, що їх поведінка була небезпечною і неприйнятною. Ми очікуємо повернення до рутинного і професійного вирішення конфліктів в Сирії і залишаємо за собою право енергійно захищати наші сили щоразу, коли їм загрожуватиме небезпека», - додав він.

Як повідомлялося, 26 серпня на північному сході Сирії зіткнулися транспортні засоби військ Росії та міжнародної коаліції на чолі із США. «Сили коаліції здійснювали черговий патруль, коли їх протаранили росіяни», - поінформував речник Ради національної безпеки США Джон Уліот.

Зазначається, що американські військові зазнали поранень, проте вони поїхали з місця події, аби «запобігти ескалації».