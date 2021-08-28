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    Думки вголос

    Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Російські окупанти, впевнені в своїй безкарності, двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ - Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь
    Російські окупанти, впевнені в своїй безкарності, двічі обстріляли українське місто, обстріляли базу українських військ

    Перемогти у війні парадами не можна

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    Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку – это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность.

    Два артиллерийских налета в 6.30 и в 10.00 прямо по Авдеевке.

    Как сообщают источники Цензор.Нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ.

    Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке, данные не полные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм – смотрите какие следы попаданий на бетоне на фотографии.

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    Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь
    Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь
    Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь

    В результате обстрела ранения средней тяжести получил один украинский военнослужащий, его состояние стабильное.

    Уничтожены три легковых автомобиля. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины.

    Самое шокирующее – ни в первом ни во втором случае украинские войска ответный огонь по российским оккупантам не открывали. Увы, да.

    Российские оккупанты дважды обстреляли украинский город, обстреляли базу украинских войск, уверенные в своей безнаказанности.

    Ответственность за это молчание несет новый командующий ООС Александр Павлюк.

    С 2017-го года обстрелов Авдеевки не было, поскольку россияне понимали, что безнакзанно это им не сойдет, поскольку ответный огонь в таких случаях всегда открывался.

    В сводке ООС за 7.00 об обстреле нет упоминаний, однако ООС только что издало новое сообщение о ранении военнослужащего, без указания деталей.

    Я понимаю, что приказ «не стрелять» идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать не существующее «перемирие», объявленное президентом Зеленским. Но так обманывать армию и народ рад того, чтобы угодить фантазиям офиса президента – это просто аморально.

    Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Во время войны задача военного командования – защита вверенной террритории страны, а не быть молчаливыми «терпилами».

    Искренне надеюсь, что новый главком ВСУ Валерий Залужный немедленно даст оценку происшедшему и сумеет предпринять адекватные меры.

    Победить в войне парадами нельзя.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі війна Донеччина обстріл Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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    Обстріли Авдіївки Росією: українським військовим заборонили вести вогонь у відповідь