Парламент має проявити мужність та закрити в Україні «космолотну» ганьбу

Лудомани - це глибоко хворі люди, а доступність ігор заохочує незміцнілу психіку молоді знаходити собі розвагу в цій залежності

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Сегодня увидел заявление депутата «Слуги народа» Андрея Мотовиловца о намерении рады закрыть все заведения игровых автоматов в Украине, и хочу сказать, что полностью поддерживаю эту инициативу, и надеюсь, что парламент проявит мужество и закроет в стране этот «космолотный» позор.

Наши города забиты игровыми салонами - и государство бессильно их закрыть. «Шаговая доступность «космолотов» - это демонстрация недееспособности государства, это слабое общество, где не созданы нормы морали в критически важных сферах. Лудоманы - это глубоко больные люди, и доступность игр поощряет неокрепшую психику молодежи находить себе развлечение в этой зависимости. Лучше пусть эта мерзость будет под запретом, в подполье, чем будет продолжать уродовать улицы. Число зависимых растет.

Есть немало пороков в человеческом обществе - проституция, лудомания (зависимость от игр), легкие наркотики, по которым идут дискуссии - можно ли это легализовать, или пусть будет запрещено.

В цивилизованном мире все уже опробировано. В США казино сосредоточены в Лас-Вегасе посреди пустыни. И это очень недешевое развлечение. Легализация для некоторых видов пороков допустима, но только в том случае, если для этого создаются специальные резервации, чтобы не навязывать большинству отклонение от нормы как норму.

Меня шокируют дискуссии - а давайте легализуем, раз государство не может контролировать, давайте наполнять бюджет. А кто потери от такого «наполнения» посчитает? Криминал должен оставаться вне закона и вне принятых норм морали, и только тогда порок останется в понимании большинства пороком.

Цивилизованное решение необходимо - нужны легальные лотереи, нужны индустрии игр, нужны ставки на спорт, но все это надо концентрировать в нескольких легальных структурах, с большими налогами и дорогой лицензией, в специально отведенном месте, а не на каждом шагу в любом городе.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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