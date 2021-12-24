Пресконференція Путіна: які висновки можна зробити після заяв президента Росії

Росія не хоче розривати відносини з Заходом

Мовою оригіналу

Самая яркая, на мой взгляд, цитата во вчерашнем выступлении президента РФ:

«Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом все, забыли». Нет! Толкают и туда тоже.

Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда «долбанут»?»

Какие выводы можно сделать из заявлений президента РФ:

1. Россия не планирует разорвать отношения с Западом. Путин вынужден заботиться об отношениях с ЕС, США и НАТО, поскольку все геополитические проекты России – Северные и Южные потоки, направлены на экономическое сотрудничество с Западом. Агрессивной риторики против НАТО у Путина нет. Это значит, что большой войны в Украине сейчас не будет. Потом, после запуска Северного потока-2 – не исключено. А пока Россия не хочет вступать в открытый конфликт с Западом и терять европейский рынок газа.

2. Россия хочет устранить Украина как субъекта, от которого зависят отношения с Западом. И для этого необходимо позиционировать Украину как слабую и хаотичную страну, которая может быть упорядочена только если вернется в сферу исключительного российского влияния. Поэтому Россия в который раз проводит масштабную военно-политическую демонстрацию против Украины. И угроза вторжения – это один из элементов дестабилизации Украины, применялся и будет применяться Россией в дальнейшем.

3. Путин хочет по-прежнему навязать Украине «Приднестровский сценарий». То есть Украина должна прекратить огонь, и фактически отказаться от борьбы за возвращение Донбасса и Крыма. Юридически оккупацию можно не признавать, главное, чтобы Россия сохраняла фактический контроль и при этом не имела статуса стороны конфликта, чтобы снять с себя международные санкции.

4. Россия не собирается покидать ни Донбасс ни Крым, это важнейшие геополитические проекты для Путина, и борьба за них будет продолжаться до самой смерти несменяемого российского диктатора. Путин опасается, что придет время, когда Украина проведет военную реформу и проведет военную операцию по освобождению оккупированной части Донбасса. А это нанесет сокрушительный удар по путинской империи в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Осетии.

Читайте також:

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.