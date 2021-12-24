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    Думки вголос

    Пресконференція Путіна: які висновки можна зробити після заяв президента Росії

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Путін хоче нав'язати Україні &laquo;Придністровський сценарій&raquo; - Пресконференція Путіна: які висновки можна зробити після заяв президента Росії
    Путін хоче нав'язати Україні «Придністровський сценарій»

    Росія не хоче розривати відносини з Заходом

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    Самая яркая, на мой взгляд, цитата во вчерашнем выступлении президента РФ:

    «Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше? Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом все, забыли». Нет! Толкают и туда тоже.

    Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Всё время с оглядкой, что там будет и когда «долбанут»?»

    Какие выводы можно сделать из заявлений президента РФ:

    1. Россия не планирует разорвать отношения с Западом. Путин вынужден заботиться об отношениях с ЕС, США и НАТО, поскольку все геополитические проекты России – Северные и Южные потоки, направлены на экономическое сотрудничество с Западом. Агрессивной риторики против НАТО у Путина нет. Это значит, что большой войны в Украине сейчас не будет. Потом, после запуска Северного потока-2 – не исключено. А пока Россия не хочет вступать в открытый конфликт с Западом и терять европейский рынок газа.

    2. Россия хочет устранить Украина как субъекта, от которого зависят отношения с Западом. И для этого необходимо позиционировать Украину как слабую и хаотичную страну, которая может быть упорядочена только если вернется в сферу исключительного российского влияния. Поэтому Россия в который раз проводит масштабную военно-политическую демонстрацию против Украины. И угроза вторжения – это один из элементов дестабилизации Украины, применялся и будет применяться Россией в дальнейшем.

    3. Путин хочет по-прежнему навязать Украине «Приднестровский сценарий». То есть Украина должна прекратить огонь, и фактически отказаться от борьбы за возвращение Донбасса и Крыма. Юридически оккупацию можно не признавать, главное, чтобы Россия сохраняла фактический контроль и при этом не имела статуса стороны конфликта, чтобы снять с себя международные санкции.

    4. Россия не собирается покидать ни Донбасс ни Крым, это важнейшие геополитические проекты для Путина, и борьба за них будет продолжаться до самой смерти несменяемого российского диктатора. Путин опасается, что придет время, когда Украина проведет военную реформу и проведет военную операцию по освобождению оккупированной части Донбасса. А это нанесет сокрушительный удар по путинской империи в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Осетии.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Крим Росія бойовики на Донбасі Донбас НАТО війна Путін
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    Пресконференція Путіна: які висновки можна зробити після заяв президента Росії