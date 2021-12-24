Експремʼєр Франції увійшов до ради директорів великої російської компанії

Франсуа Фійон керував урядом Франції з 2007 по 2012 роки, за президентства Ніколя Саркозі

Франсуа Фійон став членом ради директорів нафтогазохімічної компанії «Сибур»

Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон увійшов до складу ради директорів компанії «Сибур», найбільшої інтегрованої нафтогазохімічної компанії Росії. Повідомлення про це оприлюднено на сайті компанії 23 грудня.

Фійона включили до кандидатів ще 18 листопада, але «Сибур» повідомив про це одночасно з розкриттям рішення зборів акціонерів від 22 грудня про обрання нового складу ради, уточнює російське агентство «Интерфакс».

Відомо, що Фійон став незалежним директором. Як зазначили в компанії, «пан Фійон – не лише управлінець найвищого рівня, а й послідовний прихильник просування порядку денного сталого розвитку, важливості переробки та повторного використання сировини».

Фійон увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету зі сталого розвитку.

Франсуа Фійон керував урядом Франції з 2007 по 2012 роки, за президентства Ніколя Саркозі. Він пішов із політики після програшу президентських виборів Еммануелю Макрону.

Відомо, що експрем'єра Франції пов’язують давні дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Під час прем’єрства Фійона Путін теж очолював уряд. І після цього вони також підтримували контакт і продовжували спілкування», – заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в грудні 2018 року.

Влітку цього року Франсуа Фійон увійшов до ради директорів російської державної компанії «Зарубежнефть» .

Нагадаємо, у 2020 році суд Парижа визнав Фійона винним у використанні державних коштів для оплати праці своєї дружини і дітей, яку ті ніколи не виконували, і присудив йому реальний термін тюремного ув’язнення та 10-річну заборону балотуватися на виборні посади.