Про дефіцит снарядів і гранат в українській армії

Росія провела терористичні атаки проти тих країн ЄС і НАТО, які першими почали поставки боєприпасів Україні

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Какие боеприпасы закупила Украина в Болгарии в ноябре 2014-го года? Список наиболее дефицитных снарядов и гранат для ВСУ

Расследование Беллингкэт раскрыло причины, почему Россия взорвала склад в Чехии, на котором хранились боеприпасы болгарской фирмы Эмилияна Гебрева.

В расследовании спецслужб НАТО и Беллингкэт, опубликована номенклатура боеприпасов, которые закупила Украина тогда, в 2014-м, и о чем узнало ГРУ ВС РФ и уничтожило склад. Это очень красноречивая информация, позволяющая сделать выводы:

5 000 снарядов 152-мм 3ОФ61 с донным генератором и дальнобойным зарядом, для стрельбы на максимальную дальность из 152 мм гаубиц Мста; 10 000 осколочных гранат ОГ-7В для ручного гранатомета РПГ-7; 1500 термобарических гранат GTB-7VS к РПГ-7; 60 000 снарядов для 30 мм автоматических пушек для БМП-2 и зенитных самоходных установок Тунгуска; 20 000 40 мм осколочных гранат ВОГ 25

Склады в Чехии взорвали уже после осуществления этой поставки, на складах взорвались:

10 000 реактивных снарядов 122 мм для БМ-21 «Град»; 250 тысяч 23 мм снарядов для автоматических пушек.

Номенклатура боеприпасов, которую закупила Украина в 2014-м году в Болгарии и Чехии по заявке Генштаба ВСУ еще ДО взрыва наших артиллерийских складов, показывает, что на начало войны в ВСУ уже отсутствовали запасы дальнобойных снарядов, необходимых для поражения целей в глубине боевых порядков противника. Отсутствовали весьма расходные 30 мм снаряды. Отсутствовали осколочные ВОГи.

Они были когда-то, но эти боеприпасы как самые расходные в основном продали, либо подорвали на складах в предыдущие годы - например, в 2004-м взорвался арсенал в Новобогдановке, склад в Лозовой взорвали сразу после войны в Грузии в 2008-м.

Также были закуплены у Гебрева и поставлены осколочные и термобарические гранаты к РПГ, которых у нас не было, СССР их не производил, Украина тоже.

Группа сотрудников ГРУ ВС РФ под командованием генерала Аверьянова, включавшая Петрова с Бошировым, взорвала склад в Врбетице и убила там двух человек уже после того, как оттуда была осуществлена поставка основной части боеприпасов в Украину. На складе остались те виды боеприпасов, запасы которых у нас еще есть.

Россия провела террористические атаки против тех стран Евросоюза и НАТО, которые первыми начали поставки боеприпасов в Украину. Эмильян Гебрев с сыном вскоре чудом выжили после их отравления боевым отравляющим веществом в их офисе в Болгарии.

Любопытно, что в Балаклее в 2017-м взрывы начались именно на штабелях хранения 152 мм гаубичных снарядов. Сейчас очевидно, что это по аналогии с Чехией это был теракт российских спецслужб.

Дефицит снарядов, который был вначале войны, на данный момент является еще более острым в результате интенсивных боевых действий в 2015-м и взрыва трех наших стратегических арсеналов в Балаклее, Калиновке и Ичне. И отсутствие масштабных закупок и отсутствие производства 152 мм снарядов остается одной из ключевых проблем ВСУ, о чем наш враг, конечно, прекрасно осведомлен.

Возникает вопрос, насколько эту угрозу осознает военно-политическое руководство Украины - ведь закупки снарядов за рубежом производятся в гомеопатических количествах, которые не дают возможности создать хотя бы небольшой резерв на случай эскалации боевых действий.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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