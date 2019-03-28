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    Думки вголос

    Про велику різницю в даних соціологічних опитувань перед виборами

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Про велику різницю в даних соціологічних опитувань перед виборами

    Україна стає на цих виборах більш демократичною країною, і конкуренція, інформаційний шум - це нормально

    Мовою оригіналу

    Впервые украинская социология столкнулась с такой сложной обстановкой, и потому ни один социолог не может дать абсолютно точного прогноза, а кто лучше замеряет станет понятно только после первого тура. Наше общество слишком фрагментарно, слишком многие мыслят атомизировано, по-своему, это все очень трудно замерить, трудно масштабировать модель опроса, слишком быстро все меняется в ходе кампании. Опросы показывают тренды, показывают, что разница между кандидатами не велика, что у каждого еще есть резервы роста, что очень многое будет зависеть от организационных структур на выборах.

    Новые факторы:

    1. Небывалая конкуренция, на результаты 1-го тура влияют результаты минимум пяти кандидатов, сразу три претендента на выход во второй тур ведут в целом равную борьбу с условно одинаковыми шансами. Ранее как правило боролось два фаворита, поляризация была очень простой.

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    2. Воздействие средств массовой информации - беспрецедентное, в результате технологической и культурной революции - большинство населения располагает смартфонами и доступом к интернету, двадцать телеканалов ведут отчаянную борьбу за зрителя, небывалое информационное вовлечение аудитории в выборы, даже маленькие дети в первых классах обсуждают выборы, потому что реклама кандидатов вешается даже на мультики. Впервые такая мощная конкуренция в СМИ.

    3. Сотни тысяч людей в той или иной роли участвуют в выборах в качестве агитаторов различных кандидатов, такого вовлечения общества в избирательный процесс еще не было.

    4. Впервые выборы проходят в обстановке небывалой политической свободы - власть впервые не монолитна и впервые МВД не поддерживает действующего президента, это на порядок снижает значение административного ресурса и усиливает конкуренцию.

    Поэтому противоречия социологов вполне логичны, и не должны вызывать удивления. Украина становится на этих выборах более демократичной страной, и высокий накал дебатов, высокая конкуренция, информационный шум - это нормально.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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