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    Думки вголос

    Путіну варто зрозуміти – напад на Україну стане його кінцем

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Очільник Кремля має усвідомлювати наслідки своїх дій - Путіну варто зрозуміти – напад на Україну стане його кінцем
    Очільник Кремля має усвідомлювати наслідки своїх дій
    фото з відкритих джерел

    Ми дали відсіч Росії у 2014-му, і їхня армія зупинилася

    Если говорить по-простому об угрозах большой войны России и Украины, то ситуация сравнима с тем, что среди бела дня в людном месте к человеку пристает группа гопников.

    Они не пытаются сразу убить или ударить, они хотят, чтобы человек от одного их вида сломался, не стал звать на помощь, не стал давать отпор, а стал заискивать, унижаться, выполнять требования гопников. И тогда нападение и грабеж произойдут тихо, не привлекая внимания, и человека можно будет грабить постоянно и по его согласию.

    И вот гопники нависают над человеком, угрожающе разговаривают, пытаются понемногу приближаться, шаг за шагом сокращая безопасную дистанцию, и демонстрируя свои враждебные намерения, помахивают дубинками. Они не рискуют напасть сходу – они своими угрозами изучают, как человек реагирует на нападение, готов ли он к драке, можно ли на него влиять психологически, будет ли за него кто-то заступаться. Гопники хотят, чтобы человек сломался добровольно.

    Поэтому ни в коем случае не стоит молчать и вести себя как потенциальная жертва, это все равно не спасет

    Стоит показать, что всеми силами ты готов бороться до конца, что даже если ты не победишь в драке, то проблемы сумеешь создать немалые. Стоит показать, что даже если сейчас тебе никто не придет на помощь, тебя драка не пугает, ты готов к схватке самостоятельно. И что драка будет очень громкой, по-настоящему, и будет кровь, и когда это увидят разные люди, и тогда, вероятно, кто-то еще придет на помощь человеку.

    И вот тогда начнет колебаться гопник. Потому что дойдя до какой-то короткой дистанции, и исчерпав весь запас угроз, надо определяться – а ты сам готов получить сдачу? Ты сам понимаешь последствия нападения? Ты готов драться с человеком, который не боится рискнуть собой, не боится крови, и сделает все, чтобы сделать гопнику как можно больней?

    Мы дали отпор России в 2014-м, и их армия остановилась.

    Сейчас мы готовы к войне неизмеримо лучше, и нам надо показать, что драка будет гораздо упорней.

    Только если никто не сомневается, что ты готов к бою, переговоры о мире могут быть успешными.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: нападение переговоры драка
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    Путіну варто зрозуміти – напад на Україну стане його кінцем